https://tr.sputniknews.com/20210909/prof-necmettin-unal-asi-karsiti-mitingine-izin-gozden-gecirmeli-miting-toplum-sagligina-zararli-1048776744.html

Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı

Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı

İstanbul’da düzenlenecek olan aşı karşıtlığı mitingiyle ilgili FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmede bulunan Prof. Necmettin Ünal 'Valilik ve... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T22:17+0300

2021-09-09T22:17+0300

2021-09-09T22:17+0300

akşam postasi

istanbul

miting

aşı karşıtlığı

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İstanbul’da valilik izni verilen aşı karşıtı mitingi yoğun bakım uzmanı Prof. Necmettin Ünal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Ünal, “Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak” dedi.Prof. Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Böyle bir şey olamaz'“Bir siyasi parti miting yapmak istiyor ki tabi ki yapabilir ama bu aşı karşıtlığı mitingi ise ve biz koronayla savaş içerisindeyken savaşa karşı miting yapabilirsin ama düşman güçleri yok edecek önemli silahı ‘kullanmayın kardeşim’ diye miting yapamazsınız. En azından size saldıranları yok etmek için kullanmak zorundasınız o silahları. Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Değil ama diyelim ki mantıklı bir şey savunuyorlar biz pandemi döneminde insanların bir araya gelmemesi için çabalıyoruz. Okulları açtık öğretmenler eğitim verebilsin diye haftada 2 kez PCR testi versin diyoruz ama birileri ki bu kişiler de aşı olmamış kişiler bir araya geliyor ve izni vererek toplanabilirsiniz demiş oluyorlar. Böyle bir şey olamaz. Orada toplanacaklar ise pcr testi verip öyle gelsinler. Valilik eğer dur demiyorsa Sağlık Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı’nın duruma el atması gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak.”

istanbul

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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istanbul, miting, aşı karşıtlığı