Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/prof-necmettin-unal-asi-karsiti-mitingine-izin-gozden-gecirmeli-miting-toplum-sagligina-zararli-1048776744.html
Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı
Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı
İstanbul’da düzenlenecek olan aşı karşıtlığı mitingiyle ilgili FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmede bulunan Prof. Necmettin Ünal 'Valilik ve... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T22:17+0300
2021-09-09T22:17+0300
akşam postasi
istanbul
miting
aşı karşıtlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
İstanbul’da valilik izni verilen aşı karşıtı mitingi yoğun bakım uzmanı Prof. Necmettin Ünal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Ünal, “Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak” dedi.Prof. Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Böyle bir şey olamaz'“Bir siyasi parti miting yapmak istiyor ki tabi ki yapabilir ama bu aşı karşıtlığı mitingi ise ve biz koronayla savaş içerisindeyken savaşa karşı miting yapabilirsin ama düşman güçleri yok edecek önemli silahı ‘kullanmayın kardeşim’ diye miting yapamazsınız. En azından size saldıranları yok etmek için kullanmak zorundasınız o silahları. Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Değil ama diyelim ki mantıklı bir şey savunuyorlar biz pandemi döneminde insanların bir araya gelmemesi için çabalıyoruz. Okulları açtık öğretmenler eğitim verebilsin diye haftada 2 kez PCR testi versin diyoruz ama birileri ki bu kişiler de aşı olmamış kişiler bir araya geliyor ve izni vererek toplanabilirsiniz demiş oluyorlar. Böyle bir şey olamaz. Orada toplanacaklar ise pcr testi verip öyle gelsinler. Valilik eğer dur demiyorsa Sağlık Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı’nın duruma el atması gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak.”
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, miting, aşı karşıtlığı

Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı

22:17 09.09.2021
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
İstanbul’da düzenlenecek olan aşı karşıtlığı mitingiyle ilgili FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmede bulunan Prof. Necmettin Ünal 'Valilik ve İçişleri aşı karşıtı mitinge izni gözden geçirmeli, bu miting toplum sağlığına zararlı' dedi.
İstanbul’da valilik izni verilen aşı karşıtı mitingi yoğun bakım uzmanı Prof. Necmettin Ünal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Ünal, “Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak” dedi.
Prof. Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Toplumda aykırı düşünceleri olanlar hep oldu olmaya da devam ediyor. Mühim olan bu aykırı düşünceleri olanların ya da konuları bilmediği halde yanlış kaynaklardan aldığı bilgileri, yanlış şekilde yorumlayanları tartışmaya gerek yok. ‘Bu bir soykırımdır’ diyorlar. Nasıl bir soykırım anlayamadım. Dünyanın nüfusu 8 milyar civarında. 5.6 milyar doz aşı yapıldı. Hal böyleyken böyle bir laf etmek hangi bilgiyle, hangi amaçla.. Dünya nüfusunun yüzde 41’i tek doz aşı olmuş durumda. Dünyada sadece düşük gelir seviyeleri olan ülkelerde tek doz aşılanma oranı yüzde 1.9. Dünya nüfusunun yarısı aşılanmış ama siz diyorsunuz ki bu bir katliamdır. Bu bilgiye nereden ulaşıyorsunuz? Çok ciddiye alarak dinlemek gerektiğini düşünmüyorum.”

'Böyle bir şey olamaz'

“Bir siyasi parti miting yapmak istiyor ki tabi ki yapabilir ama bu aşı karşıtlığı mitingi ise ve biz koronayla savaş içerisindeyken savaşa karşı miting yapabilirsin ama düşman güçleri yok edecek önemli silahı ‘kullanmayın kardeşim’ diye miting yapamazsınız. En azından size saldıranları yok etmek için kullanmak zorundasınız o silahları. Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Değil ama diyelim ki mantıklı bir şey savunuyorlar biz pandemi döneminde insanların bir araya gelmemesi için çabalıyoruz. Okulları açtık öğretmenler eğitim verebilsin diye haftada 2 kez PCR testi versin diyoruz ama birileri ki bu kişiler de aşı olmamış kişiler bir araya geliyor ve izni vererek toplanabilirsiniz demiş oluyorlar. Böyle bir şey olamaz. Orada toplanacaklar ise pcr testi verip öyle gelsinler. Valilik eğer dur demiyorsa Sağlık Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı’nın duruma el atması gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak.”
310000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:29Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi
22:19Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti
22:17Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı
22:12Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz
22:02AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
21:45Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
21:43Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
21:30Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor
21:08Çubuk'ta üniversite öğrencileri 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde 1.5 tonluk kavanoza turşu kurdu
20:52Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
20:48Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
20:375 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
20:37İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı'yla ilgili çürük iddiası
20:31Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
20:24Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı
20:21AB seyahat listesini güncelledi
20:11Eda Erdem tarihe geçti
20:06Kültür Bakanı Ersoy: İklim değişikliği gibi başlıkların ağırlığı altında eziliyoruz
20:04İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu
20:02MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak