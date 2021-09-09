https://tr.sputniknews.com/20210909/propublica-facebook-calisanlari-whatsapp-mesajlarini-okuyor-sesleri-dinliyorlar-1048748347.html

ProPublica: Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar

ProPublica: Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar

Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiği ortaya çıktı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T06:51+0300

2021-09-09T06:51+0300

2021-09-09T06:50+0300

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New York merkezli araştırma kuruluşu ProPublica tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini ortaya çıkardı.Rapora göre, Austin, Dublin ve Singapur’da milyonlarca kullanıcının iletilerini incelemek için 1000’den işçi çalıştırıldığı öne sürüldü.Haber Global'in aktardığı habere göre raporda, "WhatsApp’ta sohbet başlarken kullanıcının cihaz ekranına bir bildirim geliyor. Bu sohbetin dışında hiç kimse ve WhatsApp bile mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez' İfadeleri doğru değil. WhatsApp’ın Austin, Dublin, Singapur ve Teksas’ta milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği araştıran 1000’den fazla sözleşmeli çalışanı var" denildi.Facebook'un yapay zekası destek veriyorRaporda ayrıca işçilerin WhatsApp kullanıcıları tarafından işaretlenen mesajları kontrol etmek için Facebook’un özel olarak kullandığı yapay zekadan faydalandığı ileri sürüldü.Uçtan uca şifreleme sistemi bulunan WhatsApp’ta mesajların, doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi arasında olduğu garantisi veriliyor. Ancak iddialara göre, bu durum söylenildiği gibi değil.Zuckerberg aksini iddia etmiştiFacebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2018 yılında yaptığı açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının herhangi bir mesajını görmediklerini belirtmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da bu açıklamaya karşı çıkarak, mesajların takip edebileceğini öne sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210114/facebook-turkiye-direktorunden-Whatsapp-aciklamasi-1043579593.html

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facebook, whatsapp, araştırma, veri gizliliği, propublica