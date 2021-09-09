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Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı
Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki son durumun bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceğinin henüz bilinmediğini belirtti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T18:39+0300
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abd
vladimir putin
afganistan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla gerçekleştirilen BRICS Zirvesi’nde, “Amerikalıların ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesi yeni bir krize yol açtı ve tüm bunların bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceği henüz tam olarak belli değil” ifadesini kullandı.BRICS ülkelerinin bu konuya özel önem vermesinin tamamen adil olduğunu söyleyen Rus lider, “Elbette Rusya ve BRICS’teki partnerleri tutarlı olarak, Afganistan topraklarında uzun zamandır beklenen barış ve istikrarın kurulmasını istiyor. Bu ülkenin sakinleri onlarca yıldır kendi devletinin nasıl olacağını kendileri tarafından belirleme hakkı için mücadele ediyor ve bunu hak ettiler. Bununla birlikte Afganistan’ın çevresindeki ülkeler için tehdit olarak kalmasına, Afganistan topraklarından terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının bizi tehdit etmesine ilgi duymuyoruz. Biz, göçmen akımını durdurmaya ilgi duyuyoruz. Afganların kendi vatanında barış içinde ve layıkiyle yaşayabilmesinden yanayız” diye kaydetti.Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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abd, vladimir putin, afganistan, taliban

Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı

18:39 09.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki son durumun bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceğinin henüz bilinmediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla gerçekleştirilen BRICS Zirvesi’nde, “Amerikalıların ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesi yeni bir krize yol açtı ve tüm bunların bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceği henüz tam olarak belli değil” ifadesini kullandı.
BRICS ülkelerinin bu konuya özel önem vermesinin tamamen adil olduğunu söyleyen Rus lider, “Elbette Rusya ve BRICS’teki partnerleri tutarlı olarak, Afganistan topraklarında uzun zamandır beklenen barış ve istikrarın kurulmasını istiyor. Bu ülkenin sakinleri onlarca yıldır kendi devletinin nasıl olacağını kendileri tarafından belirleme hakkı için mücadele ediyor ve bunu hak ettiler. Bununla birlikte Afganistan’ın çevresindeki ülkeler için tehdit olarak kalmasına, Afganistan topraklarından terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının bizi tehdit etmesine ilgi duymuyoruz. Biz, göçmen akımını durdurmaya ilgi duyuyoruz. Afganların kendi vatanında barış içinde ve layıkiyle yaşayabilmesinden yanayız” diye kaydetti.
Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Afganistan’daki mevcut krizin, dışarıdan yabancı değerleri dayatmak, diğer halkların tarihsel veya ulusal özelliklerini dikkate almadan, diğer ülkelerde yaşanan gelenekleri görmezden gelerek sosyo-politik mühendislik yöntemleriyle sözde demokratik yapıları inşa etmek gibi sorumsuzca çabaların doğrudan sonucu olduğunu defalarca dile getirdim. Tüm bunlar, istikrarsızlığa ve nihayetinde kaosa dönüşüyor. Bunun üzerine tüm bu deneyleri yapanlar aceleyle kaçarak himayesinde olanlar dahil insanları kaderleriyle baş başa bırakıyorlar. Tüm bunların bedelini ise tüm dünya ödemek zorunda kalıyor.”
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