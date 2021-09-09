https://tr.sputniknews.com/20210909/putin-abdnin-afganistandaki-deneyinin-bedelini-tum-dunya-odemek-zorunda-kaldi-1048771410.html

Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı

Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki son durumun bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceğinin henüz bilinmediğini belirtti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T18:39+0300

2021-09-09T18:39+0300

2021-09-09T18:39+0300

abd

vladimir putin

afganistan

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048771350_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_8799ccd16e2133a12315d85257168d67.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla gerçekleştirilen BRICS Zirvesi’nde, “Amerikalıların ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesi yeni bir krize yol açtı ve tüm bunların bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceği henüz tam olarak belli değil” ifadesini kullandı.BRICS ülkelerinin bu konuya özel önem vermesinin tamamen adil olduğunu söyleyen Rus lider, “Elbette Rusya ve BRICS’teki partnerleri tutarlı olarak, Afganistan topraklarında uzun zamandır beklenen barış ve istikrarın kurulmasını istiyor. Bu ülkenin sakinleri onlarca yıldır kendi devletinin nasıl olacağını kendileri tarafından belirleme hakkı için mücadele ediyor ve bunu hak ettiler. Bununla birlikte Afganistan’ın çevresindeki ülkeler için tehdit olarak kalmasına, Afganistan topraklarından terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının bizi tehdit etmesine ilgi duymuyoruz. Biz, göçmen akımını durdurmaya ilgi duyuyoruz. Afganların kendi vatanında barış içinde ve layıkiyle yaşayabilmesinden yanayız” diye kaydetti.Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, vladimir putin, afganistan, taliban