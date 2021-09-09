Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/putin-sovyet-halkinin-kahramanliginin-unutulmasina-ve-karalanmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1048776611.html
Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz
Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan suçluların korkunç planlarının haklı çıkarılması ve aklanmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T22:12+0300
2021-09-09T22:12+0300
dünya
vladimir putin
sovyetler birliği
leningrad
rusya sovyetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514034_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_67222a60c839ca727b63543105694530.jpg
Pobeda Organizasyon Komitesi'nin toplantısına video konferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda oynadığı rolü değerlendirdi.Putin, “İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmadık. Bu savaşı başlatan suçluların korkunç planlarının haklı çıkarılması ve aklanmasına asla izin vermeyeceğiz. Rusya'da atalarımızın hem savaş meydanlarında, hem de cephe gerisindeki benzeri görülmemiş kitlesel kahramanlıklarının unutturulması ve karalanmasına asla izin verilmeyecek” dedi.Putin, içinde bulunduğumuz yılın Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının ve Leningrad kuşatmasının 80. yıldönümü olması nedeniyle Rusya için önemli bir yıl olduğuna vurgu yaparak, “8 Eylül 1941'de düşman Leningrad’ı ablukaya aldı, ancak onu savunan Leningradlıların cesaretini ve direncini kıramadı” diye konuştu.Putin, savaşla ilgili önemli dönüm noktalarının, Rusya halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın tarihi ve kahramanlarına karşı olan saygılı ve kutsal tutumunu, nazizme karşı savaşanların onurlarını koruma ve anılarını yaşatma konusundaki kararlılığını gösteren kişisel ve aile tarihinin bir parçası olduğunu kaydetti.Sovyet halkının kahramanlıkları hakkındaki gerçeğin korunmasının ve nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgu yapan Putin, 1949 yılında Habarovsk sürecine adanmış uluslararası bilimsel ve pratik forumu örnek göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bakteriyolojik savaşa hazırlanan militarist Japonya'nın insanlığa karşı suç işlemedeki eylemini açığa çıkaran çürütülemez kanıtlar toplayanlar Sovyet araştırmacılarıydı. Bu korkunç planların yerine getirilmesine izin verilemezdi. 1945 yazında Avrupa barışçıl bir hayata dönerken, Sovyet birlikleri Kwantun ordusunu yendiler ve İkinci Dünya Savaşı'na son verdiler.”Putin, cephe gerisindeki başarının öneminin büyüklüğünün bugün bile kavranmasının zor olduğunu belirterek, “Savaşın patlak vermesinin sıcağında, mümkün olan en kısa sürede, hayati önemdeki sanayi tesisleri taşınarak ülkenin binlerce kilometre derinliğinde yeniden kuruldu, yeniden profillendirildi. En yeni silah, mühimmat ve teçhizat örneklerinin üretiminin yanı sıra, hammadde üretimi, stratejik kaynakların ve malzemelerin temini kat kat arttırılarak konveyöre alındı ve yönetildi. O yılların üretim hacimleri, şimdiki barış zamanında bile çarpıcı boyuttadır. Ve savaşın en zor dönemlerinde tüm bunları sağlamak için nasıl bir insan çabasının harcandığını düşünmek bile zor” ifadelerini kullandı.
sovyetler birliği
leningrad
rusya sovyetleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514034_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_cc65e02e48024168f6f8e8ed3aae0def.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, sovyetler birliği, leningrad, rusya sovyetleri

Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz

22:12 09.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan suçluların korkunç planlarının haklı çıkarılması ve aklanmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Pobeda Organizasyon Komitesi'nin toplantısına video konferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda oynadığı rolü değerlendirdi.
Putin, “İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmadık. Bu savaşı başlatan suçluların korkunç planlarının haklı çıkarılması ve aklanmasına asla izin vermeyeceğiz. Rusya'da atalarımızın hem savaş meydanlarında, hem de cephe gerisindeki benzeri görülmemiş kitlesel kahramanlıklarının unutturulması ve karalanmasına asla izin verilmeyecek” dedi.
Putin, içinde bulunduğumuz yılın Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının ve Leningrad kuşatmasının 80. yıldönümü olması nedeniyle Rusya için önemli bir yıl olduğuna vurgu yaparak, “8 Eylül 1941'de düşman Leningrad’ı ablukaya aldı, ancak onu savunan Leningradlıların cesaretini ve direncini kıramadı” diye konuştu.
Putin, savaşla ilgili önemli dönüm noktalarının, Rusya halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın tarihi ve kahramanlarına karşı olan saygılı ve kutsal tutumunu, nazizme karşı savaşanların onurlarını koruma ve anılarını yaşatma konusundaki kararlılığını gösteren kişisel ve aile tarihinin bir parçası olduğunu kaydetti.
Sovyet halkının kahramanlıkları hakkındaki gerçeğin korunmasının ve nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgu yapan Putin, 1949 yılında Habarovsk sürecine adanmış uluslararası bilimsel ve pratik forumu örnek göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bakteriyolojik savaşa hazırlanan militarist Japonya'nın insanlığa karşı suç işlemedeki eylemini açığa çıkaran çürütülemez kanıtlar toplayanlar Sovyet araştırmacılarıydı. Bu korkunç planların yerine getirilmesine izin verilemezdi. 1945 yazında Avrupa barışçıl bir hayata dönerken, Sovyet birlikleri Kwantun ordusunu yendiler ve İkinci Dünya Savaşı'na son verdiler.”
Putin, cephe gerisindeki başarının öneminin büyüklüğünün bugün bile kavranmasının zor olduğunu belirterek, “Savaşın patlak vermesinin sıcağında, mümkün olan en kısa sürede, hayati önemdeki sanayi tesisleri taşınarak ülkenin binlerce kilometre derinliğinde yeniden kuruldu, yeniden profillendirildi. En yeni silah, mühimmat ve teçhizat örneklerinin üretiminin yanı sıra, hammadde üretimi, stratejik kaynakların ve malzemelerin temini kat kat arttırılarak konveyöre alındı ve yönetildi. O yılların üretim hacimleri, şimdiki barış zamanında bile çarpıcı boyuttadır. Ve savaşın en zor dönemlerinde tüm bunları sağlamak için nasıl bir insan çabasının harcandığını düşünmek bile zor” ifadelerini kullandı.
010001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:29Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi
22:19Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti
22:17Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirmeli, miting toplum sağlığına zararlı
22:12Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz
22:02AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
21:45Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
21:43Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
21:30Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor
21:08Çubuk'ta üniversite öğrencileri 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde 1.5 tonluk kavanoza turşu kurdu
20:52Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
20:48Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
20:375 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
20:37İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı'yla ilgili çürük iddiası
20:31Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
20:24Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı
20:21AB seyahat listesini güncelledi
20:11Eda Erdem tarihe geçti
20:06Kültür Bakanı Ersoy: İklim değişikliği gibi başlıkların ağırlığı altında eziliyoruz
20:04İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu
20:02MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak