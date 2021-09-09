https://tr.sputniknews.com/20210909/putin-sovyet-halkinin-kahramanliginin-unutulmasina-ve-karalanmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1048776611.html

Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz

Putin: Sovyet halkının kahramanlığının unutulmasına ve karalanmasına asla izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan suçluların korkunç planlarının haklı çıkarılması ve aklanmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T22:12+0300

2021-09-09T22:12+0300

2021-09-09T22:12+0300

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vladimir putin

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rusya sovyetleri

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Pobeda Organizasyon Komitesi'nin toplantısına video konferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda oynadığı rolü değerlendirdi.Putin, “İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmadık. Bu savaşı başlatan suçluların korkunç planlarının haklı çıkarılması ve aklanmasına asla izin vermeyeceğiz. Rusya'da atalarımızın hem savaş meydanlarında, hem de cephe gerisindeki benzeri görülmemiş kitlesel kahramanlıklarının unutturulması ve karalanmasına asla izin verilmeyecek” dedi.Putin, içinde bulunduğumuz yılın Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının ve Leningrad kuşatmasının 80. yıldönümü olması nedeniyle Rusya için önemli bir yıl olduğuna vurgu yaparak, “8 Eylül 1941'de düşman Leningrad’ı ablukaya aldı, ancak onu savunan Leningradlıların cesaretini ve direncini kıramadı” diye konuştu.Putin, savaşla ilgili önemli dönüm noktalarının, Rusya halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın tarihi ve kahramanlarına karşı olan saygılı ve kutsal tutumunu, nazizme karşı savaşanların onurlarını koruma ve anılarını yaşatma konusundaki kararlılığını gösteren kişisel ve aile tarihinin bir parçası olduğunu kaydetti.Sovyet halkının kahramanlıkları hakkındaki gerçeğin korunmasının ve nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgu yapan Putin, 1949 yılında Habarovsk sürecine adanmış uluslararası bilimsel ve pratik forumu örnek göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bakteriyolojik savaşa hazırlanan militarist Japonya'nın insanlığa karşı suç işlemedeki eylemini açığa çıkaran çürütülemez kanıtlar toplayanlar Sovyet araştırmacılarıydı. Bu korkunç planların yerine getirilmesine izin verilemezdi. 1945 yazında Avrupa barışçıl bir hayata dönerken, Sovyet birlikleri Kwantun ordusunu yendiler ve İkinci Dünya Savaşı'na son verdiler.”Putin, cephe gerisindeki başarının öneminin büyüklüğünün bugün bile kavranmasının zor olduğunu belirterek, “Savaşın patlak vermesinin sıcağında, mümkün olan en kısa sürede, hayati önemdeki sanayi tesisleri taşınarak ülkenin binlerce kilometre derinliğinde yeniden kuruldu, yeniden profillendirildi. En yeni silah, mühimmat ve teçhizat örneklerinin üretiminin yanı sıra, hammadde üretimi, stratejik kaynakların ve malzemelerin temini kat kat arttırılarak konveyöre alındı ve yönetildi. O yılların üretim hacimleri, şimdiki barış zamanında bile çarpıcı boyuttadır. Ve savaşın en zor dönemlerinde tüm bunları sağlamak için nasıl bir insan çabasının harcandığını düşünmek bile zor” ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, sovyetler birliği, leningrad, rusya sovyetleri