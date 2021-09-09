https://tr.sputniknews.com/20210909/reuters-baeli-sirket-mng-kargoyu-satin-almak-icin-gorusuyor-1048760431.html
Reuters: BAE’li şirket, MNG Kargo’yu satın almak için görüşüyor
Reuters: BAE’li şirket, MNG Kargo’yu satın almak için görüşüyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ankara arasında normalleşme girişimleri devam ederken Reuters, Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T14:08+0300
2021-09-09T14:08+0300
2021-09-09T14:08+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
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bae
abu dabi
akp
ekonomi
ethem sancak
mng kargo
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Konuya yakın bir kaynak, Reuters'a verdiği demeçte, değerinin 500 milyon dolara kadar çıkabileceğini söylediği potansiyel anlaşmanın, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşme belirtileri olduğunu öne sürdü. Başka bir kaynak ise görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu, ikili durum tespitinin yapıldığını söyledi. Bir Aramex sözcüsü ise iddialara karşılık olarak, "Elbette, söylenti veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. MNG Kargo ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. ADQ'nun geçen yıl yüzde 22.25 hissesini satın aldığı Aramex, bu hafta, Kovid-19 sonrası ulaşım ve lojistik endüstrisinde büyümeyi yakalamak için ana faaliyetlerini böldüğünü duyurdu. Değişikliğin bir parçası olarak, yeni bir bölgesel yapı oluşturdu ve uluslararası genişleme ve birleşme ve satın alma planlarını yönetmek üzere bir baş strateji sorumlusu atadı. 2003 yılında kurulan MNG Kargo, 2017 yılından bu yana özel sermaye şirketi Turkven ve Sancak ailesine ait olan, Türkiye'nin önde gelen kargo hizmeti şirketlerinden biri olarak görülüyor. Şirketin 850'den fazla şubesi ve 11 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed al-Nahyan ile ekonomik iş birliği ve Türkiye'deki BAE yatırımını içeren görüşmelerde bulunmuştu.Tahnun'un başkanı olduğu Abu Dabi International Holding Co. CEO'su geçen ay Reuters'a verdiği demeçte, Türkiye'de yatırım fırsatları aradıklarını söylemişti.Bir Emirlik yetkilisi bu ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Körfez devletinin ulaşım, sağlık ve enerji alanlarında ticaret ve yatırım fırsatlarına işaret ederek ekonomik bağları güçlendirmenin yollarını aradığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210831/bae-devlet-baskani-danismani-gargastan-erdogan-nahyan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1048475378.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, katar, bae, abu dabi, akp, ekonomi, ethem sancak, mng kargo, birleşik arap emirlikleri (bae), satın alma, mng holding
Reuters: BAE’li şirket, MNG Kargo’yu satın almak için görüşüyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ankara arasında normalleşme girişimleri devam ederken Reuters, Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.
Konuya yakın bir kaynak, Reuters'a verdiği demeçte, değerinin 500 milyon dolara kadar çıkabileceğini söylediği potansiyel anlaşmanın, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşme belirtileri olduğunu öne sürdü. Başka bir kaynak ise görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu, ikili durum tespitinin yapıldığını söyledi.
Bir Aramex sözcüsü ise iddialara karşılık olarak, "Elbette, söylenti veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. MNG Kargo ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
ADQ'nun geçen yıl yüzde 22.25 hissesini satın aldığı Aramex, bu hafta, Kovid-19 sonrası ulaşım ve lojistik endüstrisinde büyümeyi yakalamak için ana faaliyetlerini böldüğünü duyurdu. Değişikliğin bir parçası olarak, yeni bir bölgesel yapı oluşturdu ve uluslararası genişleme ve birleşme ve satın alma planlarını yönetmek üzere bir baş strateji sorumlusu atadı.
2003 yılında kurulan MNG Kargo, 2017 yılından bu yana özel sermaye şirketi Turkven ve Sancak ailesine ait olan, Türkiye'nin önde gelen kargo hizmeti şirketlerinden biri olarak görülüyor. Şirketin 850'den fazla şubesi ve 11 binden fazla çalışanı bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed al-Nahyan ile ekonomik iş birliği ve Türkiye'deki BAE yatırımını içeren görüşmelerde bulunmuştu.
Tahnun'un başkanı olduğu Abu Dabi International Holding Co. CEO'su geçen ay Reuters'a verdiği demeçte, Türkiye'de yatırım fırsatları aradıklarını söylemişti.
Bir Emirlik yetkilisi bu ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Körfez devletinin ulaşım, sağlık ve enerji alanlarında ticaret ve yatırım fırsatlarına işaret ederek ekonomik bağları güçlendirmenin yollarını aradığını belirtmişti.