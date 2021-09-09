Rus ve Alman yetkililer, Ukrayna üzerinden gaz geçişini görüştü

Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Alman hükümetinin Ukrayna gaz transiti konusunda yetkilendirdiği temsilcisi Georg Graf Waldersee arasında gerçekleşen görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, “Görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna transit gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığı ele alındı. Taraflar ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştı” denildi.Rusya ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konularının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, gaz sektöründeki işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, 2023’te Rusya ve Almanya’nın, gaz tedarikinin başlamasının 50. yıldönümünü kutlayacağı ifade edildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Alman hükümetinin Ukrayna gaz transitinden sorumlu temsilcisi Georg Graf Waldersee ile 2024'ten sonra Ukrayna gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığını görüştü.
Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Alman hükümetinin Ukrayna gaz transiti konusunda yetkilendirdiği temsilcisi Georg Graf Waldersee arasında gerçekleşen görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığının ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna transit gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığı ele alındı. Taraflar ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştı” denildi.
Rusya ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konularının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, gaz sektöründeki işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, 2023’te Rusya ve Almanya’nın, gaz tedarikinin başlamasının 50. yıldönümünü kutlayacağı ifade edildi.