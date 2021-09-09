Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/rus-ve-alman-yetkililer-ukrayna-uzerinden-gaz-gecisini-gorustu-1048747485.html
Rus ve Alman yetkililer, Ukrayna üzerinden gaz geçişini görüştü
Rus ve Alman yetkililer, Ukrayna üzerinden gaz geçişini görüştü
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Alman hükümetinin Ukrayna gaz transitinden sorumlu temsilcisi Georg Graf Waldersee ile 2024'ten sonra Ukrayna gaz... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T04:22+0300
2021-09-09T04:45+0300
dünya
rusya
ukrayna
almanya
doğalgaz boru hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042560318_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2f09d6ea83f72bcd41b6153f95fe3e05.jpg
Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Alman hükümetinin Ukrayna gaz transiti konusunda yetkilendirdiği temsilcisi Georg Graf Waldersee arasında gerçekleşen görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, “Görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna transit gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığı ele alındı. Taraflar ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştı” denildi.Rusya ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konularının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, gaz sektöründeki işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, 2023’te Rusya ve Almanya’nın, gaz tedarikinin başlamasının 50. yıldönümünü kutlayacağı ifade edildi.
rusya
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042560318_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_afb5431d27af818e0aa0771deb448184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, almanya, doğalgaz boru hattı

Rus ve Alman yetkililer, Ukrayna üzerinden gaz geçişini görüştü

04:22 09.09.2021 (güncellendi: 04:45 09.09.2021)
© AADoğalgaz boru hattı
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Alman hükümetinin Ukrayna gaz transitinden sorumlu temsilcisi Georg Graf Waldersee ile 2024'ten sonra Ukrayna gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığını görüştü.
Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Alman hükümetinin Ukrayna gaz transiti konusunda yetkilendirdiği temsilcisi Georg Graf Waldersee arasında gerçekleşen görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığının ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, 2024'ten sonra Ukrayna transit gaz taşıma sisteminin kullanılması olasılığı ele alındı. Taraflar ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştı” denildi.
Rusya ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konularının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, gaz sektöründeki işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, 2023’te Rusya ve Almanya’nın, gaz tedarikinin başlamasının 50. yıldönümünü kutlayacağı ifade edildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:49Afganistan'daki BM Kadın Birimi Temsilcisi: Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor
04:42Rusya, ortak eğitim merkezinin kurulduğu Belarus’a Su-30SM savaş uçaklarını gönderdi
04:22Rus ve Alman yetkililer, Ukrayna üzerinden gaz geçişini görüştü
03:58DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
03:54Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
03:45Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı
03:21Rusya’dan Rus diplomata vize vermeyi reddeden Estonya’ya protesto
03:08Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü
02:57Oyuncu Selçuk Yöntem: 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize
02:56Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir
02:49NATO: Taliban taahhütlerini yerine getirmeli
02:15Karantinasının tamamlanmasına saatler kala yola çıkan kişiden tepki: DHKP-C'li var sanki karşında
02:07Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, 'sandıkları terk etmeme' çağrısı
02:00Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
01:44Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: En az 10 kişi öldü
01:39Kayıp 15 yaşındaki Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
01:25Afganistan'daki son Yahudi ülkeden ayrıldı
01:18FSB: CIA'in Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair CNN haberini doğruladı
01:16Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
01:09Sahilden balık toplayanların bu gece kovaları boş kaldı: '60 kiloluk kovalarla geldik'