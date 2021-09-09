https://tr.sputniknews.com/20210909/rusya-afganistandaki-durum-isiginda-tacikistanda-askeri-egitimler-gerceklestiriyor-1048757280.html

Rusya, Afganistan'daki durum ışığında Tacikistan'da askeri eğitimler gerçekleştiriyor

Rusya, Afganistan'daki durum ışığında Tacikistan'da askeri eğitimler gerçekleştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Tacikistan'daki üssünde makineli tüfek kullanan askerlere eğitim vermeye... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T12:55+0300

2021-09-09T12:55+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Makineli tüfek kullanan askerler, dağlık askeri bölgede tüfekleri hazırlama talimleri yaparak hava ve kara hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştiriyor" dendi.Bakanlık, eğitimlerin 17 Eylül'de sözde düşmana ait hafif zırhlı araçlara ve insansız hava araçlarına kontrol atışları yapılarak sonlandırılacağını kaydetti.Dün Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden yapılan açıklamada, "12.7 milimetre kalibreli NSV Utes ağır makineli tüfeklerinden bir parti, muharebe kabiliyetlerinin artırılması için Takistan’daki 201. Rus üssüne gönderildi" ifadeleri kullanılmıştı.Taliban* 15 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmişti. Kentteki ABD güçleri 31 Ağustos’ta ayrılmıştı. Taliban 6 Eylül’de de Pençşir de dahil Afganistan’ın tüm vilayetlerini ele geçirdiğini bildirmişti.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

https://tr.sputniknews.com/20210818/rusya-ve-tacikistan-liderleri-afganistandaki-durumu-gorustu-1048137511.html

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rusya, tacikistan, tatbikat