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Rusya, Afganistan'daki durum ışığında Tacikistan'da askeri eğitimler gerçekleştiriyor
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRusya'dan Taliban tehdidinin arttığı Tacikistan'da S-300'lü eğitim tatbikatı
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Tacikistan'daki üssünde makineli tüfek kullanan askerlere eğitim vermeye başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Makineli tüfek kullanan askerler, dağlık askeri bölgede tüfekleri hazırlama talimleri yaparak hava ve kara hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştiriyor" dendi.
Bakanlık, eğitimlerin 17 Eylül'de sözde düşmana ait hafif zırhlı araçlara ve insansız hava araçlarına kontrol atışları yapılarak sonlandırılacağını kaydetti.
Dün Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden yapılan açıklamada, "12.7 milimetre kalibreli NSV Utes ağır makineli tüfeklerinden bir parti, muharebe kabiliyetlerinin artırılması için Takistan’daki 201. Rus üssüne gönderildi" ifadeleri kullanılmıştı.
Taliban* 15 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmişti. Kentteki ABD güçleri 31 Ağustos’ta ayrılmıştı. Taliban 6 Eylül’de de Pençşir de dahil Afganistan’ın tüm vilayetlerini ele geçirdiğini bildirmişti.
Bakanlık, eğitimlerin 17 Eylül'de sözde düşmana ait hafif zırhlı araçlara ve insansız hava araçlarına kontrol atışları yapılarak sonlandırılacağını kaydetti.
Dün Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden yapılan açıklamada, "12.7 milimetre kalibreli NSV Utes ağır makineli tüfeklerinden bir parti, muharebe kabiliyetlerinin artırılması için Takistan’daki 201. Rus üssüne gönderildi" ifadeleri kullanılmıştı.
Taliban* 15 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmişti. Kentteki ABD güçleri 31 Ağustos’ta ayrılmıştı. Taliban 6 Eylül’de de Pençşir de dahil Afganistan’ın tüm vilayetlerini ele geçirdiğini bildirmişti.
*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.