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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ve Büyükelçi Samsar, Kafkasya ve Orta Asya’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ve Büyükelçi Samsar, Kafkasya ve Orta Asya’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul ettiği belirtildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T05:43+0300
2021-09-09T05:43+0300
2021-09-09T05:49+0300
dünya
rusya
türkiye
andrey rudenko
mehmet samsar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko 8 Eylül günü Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Samsar’ı kabul etti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında, Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu alanındaki son durumla ilgili görüş alış verişi yapıldı” dendi.
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rusya, türkiye, andrey rudenko, mehmet samsar
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ve Büyükelçi Samsar, Kafkasya ve Orta Asya’yı görüştü 05:43 09.09.2021 (güncellendi: 05:49 09.09.2021)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko 8 Eylül günü Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Samsar’ı kabul etti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görüşme sırasında, Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu alanındaki son durumla ilgili görüş alış verişi yapıldı” dendi.