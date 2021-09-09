Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/rusya-guvenlik-konseyi-baskani-patrusev-ve-hindistan-basbakani-modi-afganistani-gorustu-1048746699.html
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Delhi’deki görüşme sırasında, iki ülkenin Afganistan dahil bölgesel... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T03:08+0300
2021-09-09T03:08+0300
dünya
afganistan
narendra modi
nikolay patruşev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048746674_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_130207cae41366fe686f98c08a598644.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Delhi’deki görüşme sırasında, iki ülkenin Afganistan dahil bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyetini yineledikleri belirtildi.Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Görüşmede, iki ülkenin, Afganistan yönünde de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyeti yineledi” ifadesine yer verildi.Patruşev ve Modi’nin, Rusya-Hindistan işbirliğiyle ilgili bir dizi konuları ve uluslararası sorunları değerlendirdiği belirtilen açıklamada, 'Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS dahil olmak üzere çok taraflı formatlarda işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, ticaret ve ekonomik alanda Rusya-Hindistan işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin beklentilere değinildi' denildi.Patruşev daha önce Hindistan’ın ulusal güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü.Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Patruşev’in Hindistan’da CIA Başkanı William J. Burns ile görüşmeyi planlamadığını bildirdi. Güvenlik Konseyi Başkanı’nın Hindistan’daki programının yoğun olduğunu belirten Anoşin, “Patruşev, Hindistan’ın bir dizi yetkili ve yöneticisiyle görüşüyor” diye konuştu.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048746674_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_d959d494d3b20b8067ee7be664ceafb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, narendra modi, nikolay patruşev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü

03:08 09.09.2021
© Sputnik / Стрингер / Fotoğraf bankasına girAfganistan
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Delhi’deki görüşme sırasında, iki ülkenin Afganistan dahil bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyetini yineledikleri belirtildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Delhi’deki görüşme sırasında, iki ülkenin Afganistan dahil bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyetini yineledikleri belirtildi.
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Görüşmede, iki ülkenin, Afganistan yönünde de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyeti yineledi” ifadesine yer verildi.
Patruşev ve Modi’nin, Rusya-Hindistan işbirliğiyle ilgili bir dizi konuları ve uluslararası sorunları değerlendirdiği belirtilen açıklamada, 'Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS dahil olmak üzere çok taraflı formatlarda işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, ticaret ve ekonomik alanda Rusya-Hindistan işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin beklentilere değinildi' denildi.
Patruşev daha önce Hindistan’ın ulusal güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü.
Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Patruşev’in Hindistan’da CIA Başkanı William J. Burns ile görüşmeyi planlamadığını bildirdi.
Güvenlik Konseyi Başkanı’nın Hindistan’daki programının yoğun olduğunu belirten Anoşin, “Patruşev, Hindistan’ın bir dizi yetkili ve yöneticisiyle görüşüyor” diye konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:21Rusya’dan Rus diplomata vize vermeyi reddeden Estonya’ya protesto
03:08Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü
02:57Oyuncu Selçuk Yöntem: 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize
02:56Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir
02:49NATO: Taliban taahhütlerini yerine getirmeli
02:15Karantinasının tamamlanmasına saatler kala yola çıkan kişiden tepki: DHKP-C'li var sanki karşında
02:07Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, 'sandıkları terk etmeme' çağrısı
02:00Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
01:44Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: En az 10 kişi öldü
01:39Kayıp 15 yaşındaki Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
01:25Afganistan'daki son Yahudi ülkeden ayrıldı
01:18FSB: CIA'in Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair CNN haberini doğruladı
01:16Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
01:09Sahilden balık toplayanların bu gece kovaları boş kaldı: '60 kiloluk kovalarla geldik'
01:05Ozan Tufan, yeni takımının taraftalarına İngilizce seslendi
01:02Monica Lewinsky: Bill Clinton'ın bana özür borcu var
00:38Avrupa Birliği, Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi
00:37Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
00:27İzmir'de eski otobüsler kafeye dönüştürülüyor: İlk örnek 'Şoför Kafe'
00:15ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Taliban'a, tanınma için 'sözlerini tutma' talebi