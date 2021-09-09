https://tr.sputniknews.com/20210909/rusya-guvenlik-konseyi-baskani-patrusev-ve-hindistan-basbakani-modi-afganistani-gorustu-1048746699.html

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Delhi’deki görüşme sırasında, iki ülkenin Afganistan dahil bölgesel... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T03:08+0300

2021-09-09T03:08+0300

2021-09-09T03:08+0300

dünya

afganistan

narendra modi

nikolay patruşev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048746674_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_130207cae41366fe686f98c08a598644.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Delhi’deki görüşme sırasında, iki ülkenin Afganistan dahil bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyetini yineledikleri belirtildi.Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Görüşmede, iki ülkenin, Afganistan yönünde de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı güçlendirme alanındaki koordinasyonu artırma niyeti yineledi” ifadesine yer verildi.Patruşev ve Modi’nin, Rusya-Hindistan işbirliğiyle ilgili bir dizi konuları ve uluslararası sorunları değerlendirdiği belirtilen açıklamada, 'Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS dahil olmak üzere çok taraflı formatlarda işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, ticaret ve ekonomik alanda Rusya-Hindistan işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin beklentilere değinildi' denildi.Patruşev daha önce Hindistan’ın ulusal güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü.Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Patruşev’in Hindistan’da CIA Başkanı William J. Burns ile görüşmeyi planlamadığını bildirdi. Güvenlik Konseyi Başkanı’nın Hindistan’daki programının yoğun olduğunu belirten Anoşin, “Patruşev, Hindistan’ın bir dizi yetkili ve yöneticisiyle görüşüyor” diye konuştu.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, narendra modi, nikolay patruşev