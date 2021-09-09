Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı

Doğu Askeri Bölgesi, Rus ordusunun Kuril Adaları'nda hava indirme taarruzuna karşı savunmaya yönelik taktik tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.



Tatbikatta 500'den fazla askerin, yaklaşık 50 tank, topçu silahı ve özel silahın yer aldığını kaydeden bölge, "Tatbikat sırasında insansız hava araçları arazi keşfi yapacak, kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, sözde düşmanın küçük indirme gemilerini simüle eden su üstü hedeflere yoğun saldırılar düzenleyecek" ifadelerini kullandı.



Açıklamaya göre tatbikatın son aşamasında, T-72B tanklarının mürettebatı ve 'Giatsint' tipi kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, insan gücünü ve hafif zırhlı ekipmanı simüle eden hedeflere atışlar gerçekleştirecek.



Rusya’nın son yıllarda Kuril Adaları’ndaki askeri altyapısını güçlendirdiği gözleniyor.



Kuril Adaları’nın bir kısmı üstünde Japonya hak iddia ediyor. Adaların aidiyeti konusundaki bu tartışma, Rusya ve Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın ardından resmi bir barış anlaşması imzalamamasına neden oldu.



İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda söz konusu adaların denetimini Sovyetler Birliği ele geçirmişti.