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Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı
Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı
Rusya Doğu Askeri Bölgesi, Kuril Adaları'nda 500'den fazla asker, tank ve topçu silahlarının katılımıyla bir tatbikata başlandığını açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T03:45+0300
2021-09-09T03:45+0300
dünya
rusya
tatbikat
askeri tatbikat
kuril adaları
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Doğu Askeri Bölgesi, Rus ordusunun Kuril Adaları'nda hava indirme taarruzuna karşı savunmaya yönelik taktik tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.Tatbikatta 500'den fazla askerin, yaklaşık 50 tank, topçu silahı ve özel silahın yer aldığını kaydeden bölge, "Tatbikat sırasında insansız hava araçları arazi keşfi yapacak, kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, sözde düşmanın küçük indirme gemilerini simüle eden su üstü hedeflere yoğun saldırılar düzenleyecek" ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre tatbikatın son aşamasında, T-72B tanklarının mürettebatı ve 'Giatsint' tipi kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, insan gücünü ve hafif zırhlı ekipmanı simüle eden hedeflere atışlar gerçekleştirecek.Rusya’nın son yıllarda Kuril Adaları’ndaki askeri altyapısını güçlendirdiği gözleniyor.Kuril Adaları’nın bir kısmı üstünde Japonya hak iddia ediyor. Adaların aidiyeti konusundaki bu tartışma, Rusya ve Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın ardından resmi bir barış anlaşması imzalamamasına neden oldu.İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda söz konusu adaların denetimini Sovyetler Birliği ele geçirmişti.
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rusya, tatbikat, askeri tatbikat, kuril adaları

Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı

03:45 09.09.2021
© SputnikTacikistan Rusya, Afganistan sınırında askeri tatbikat
Tacikistan Rusya, Afganistan sınırında askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik
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Rusya Doğu Askeri Bölgesi, Kuril Adaları'nda 500'den fazla asker, tank ve topçu silahlarının katılımıyla bir tatbikata başlandığını açıkladı.
Doğu Askeri Bölgesi, Rus ordusunun Kuril Adaları'nda hava indirme taarruzuna karşı savunmaya yönelik taktik tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

Tatbikatta 500'den fazla askerin, yaklaşık 50 tank, topçu silahı ve özel silahın yer aldığını kaydeden bölge, "Tatbikat sırasında insansız hava araçları arazi keşfi yapacak, kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, sözde düşmanın küçük indirme gemilerini simüle eden su üstü hedeflere yoğun saldırılar düzenleyecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre tatbikatın son aşamasında, T-72B tanklarının mürettebatı ve 'Giatsint' tipi kendinden tahrikli topçu silahlarını kullanan birlikler, insan gücünü ve hafif zırhlı ekipmanı simüle eden hedeflere atışlar gerçekleştirecek.

Rusya’nın son yıllarda Kuril Adaları’ndaki askeri altyapısını güçlendirdiği gözleniyor.

Kuril Adaları’nın bir kısmı üstünde Japonya hak iddia ediyor. Adaların aidiyeti konusundaki bu tartışma, Rusya ve Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın ardından resmi bir barış anlaşması imzalamamasına neden oldu.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda söz konusu adaların denetimini Sovyetler Birliği ele geçirmişti.
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