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Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar
Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar
Rusya’da yasadışı balıkçılıkla küçük insansız hava araçları (İHA) ve yüz tanıma teknolojisi kullanarak mücadele edilebileceği bildirildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T12:38+0300
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dünya
rusya
iha
balıkçı
yüz tanıma teknolojisi
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Rusya Balıkçılık ve Oşinografi Araştırma Enstitüsü Müdürü Kirill Kolonçin, ülkede yasadışı balıkçılıkla İHA’lar ve yüz tanıma teknolojisi yardımıyla mücadeleye başlanabileceğini söyledi.Rus basınına konuşan Kolonçin, “Yakın zamanda bize yeni teknolojiler, insansız hava araçları yardımcı olacak. Drone’lar günümüzde bir kişinin yasadışı bir şeyle uğraşıp uğraşmadığını teyit etmeye yarayan çekimler yapılmasını sağlıyor. Tekne numaralarını okuyabileceğimiz, hatta yüz tanıma sistemini devreye sokup bu kişileri bulmak çok daha kolay hale geliyor. Böylelikle bu suçun ortaya çıkarılması birkaç dakikayı alacak” ifadelerini kullandı.Kolonçin, bu sistemin beş yıl içinde hayata geçirilebileceğini ifade etti.
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rusya, iha, balıkçı, yüz tanıma teknolojisi

Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar

12:38 09.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girİHA, Takhion, Rusya ordusu
İHA, Takhion, Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik
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Rusya’da yasadışı balıkçılıkla küçük insansız hava araçları (İHA) ve yüz tanıma teknolojisi kullanarak mücadele edilebileceği bildirildi.
Rusya Balıkçılık ve Oşinografi Araştırma Enstitüsü Müdürü Kirill Kolonçin, ülkede yasadışı balıkçılıkla İHA’lar ve yüz tanıma teknolojisi yardımıyla mücadeleye başlanabileceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Kolonçin, “Yakın zamanda bize yeni teknolojiler, insansız hava araçları yardımcı olacak. Drone’lar günümüzde bir kişinin yasadışı bir şeyle uğraşıp uğraşmadığını teyit etmeye yarayan çekimler yapılmasını sağlıyor. Tekne numaralarını okuyabileceğimiz, hatta yüz tanıma sistemini devreye sokup bu kişileri bulmak çok daha kolay hale geliyor. Böylelikle bu suçun ortaya çıkarılması birkaç dakikayı alacak” ifadelerini kullandı.
Kolonçin, bu sistemin beş yıl içinde hayata geçirilebileceğini ifade etti.
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