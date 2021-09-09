https://tr.sputniknews.com/20210909/rusyada-kacak-balikcilari-ihalarla-yakalayacaklar-1048756611.html

Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar

Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar

Rusya’da yasadışı balıkçılıkla küçük insansız hava araçları (İHA) ve yüz tanıma teknolojisi kullanarak mücadele edilebileceği bildirildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T12:38+0300

2021-09-09T12:38+0300

2021-09-09T12:37+0300

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yüz tanıma teknolojisi

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Rusya Balıkçılık ve Oşinografi Araştırma Enstitüsü Müdürü Kirill Kolonçin, ülkede yasadışı balıkçılıkla İHA’lar ve yüz tanıma teknolojisi yardımıyla mücadeleye başlanabileceğini söyledi.Rus basınına konuşan Kolonçin, “Yakın zamanda bize yeni teknolojiler, insansız hava araçları yardımcı olacak. Drone’lar günümüzde bir kişinin yasadışı bir şeyle uğraşıp uğraşmadığını teyit etmeye yarayan çekimler yapılmasını sağlıyor. Tekne numaralarını okuyabileceğimiz, hatta yüz tanıma sistemini devreye sokup bu kişileri bulmak çok daha kolay hale geliyor. Böylelikle bu suçun ortaya çıkarılması birkaç dakikayı alacak” ifadelerini kullandı.Kolonçin, bu sistemin beş yıl içinde hayata geçirilebileceğini ifade etti.

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rusya, iha, balıkçı, yüz tanıma teknolojisi