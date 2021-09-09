Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar

Rusya Balıkçılık ve Oşinografi Araştırma Enstitüsü Müdürü Kirill Kolonçin, ülkede yasadışı balıkçılıkla İHA’lar ve yüz tanıma teknolojisi yardımıyla mücadeleye başlanabileceğini söyledi.Rus basınına konuşan Kolonçin, “Yakın zamanda bize yeni teknolojiler, insansız hava araçları yardımcı olacak. Drone’lar günümüzde bir kişinin yasadışı bir şeyle uğraşıp uğraşmadığını teyit etmeye yarayan çekimler yapılmasını sağlıyor. Tekne numaralarını okuyabileceğimiz, hatta yüz tanıma sistemini devreye sokup bu kişileri bulmak çok daha kolay hale geliyor. Böylelikle bu suçun ortaya çıkarılması birkaç dakikayı alacak” ifadelerini kullandı.Kolonçin, bu sistemin beş yıl içinde hayata geçirilebileceğini ifade etti.
Rusya’da yasadışı balıkçılıkla küçük insansız hava araçları (İHA) ve yüz tanıma teknolojisi kullanarak mücadele edilebileceği bildirildi.
Rusya Balıkçılık ve Oşinografi Araştırma Enstitüsü Müdürü Kirill Kolonçin, ülkede yasadışı balıkçılıkla İHA’lar ve yüz tanıma teknolojisi yardımıyla mücadeleye başlanabileceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Kolonçin, “Yakın zamanda bize yeni teknolojiler, insansız hava araçları yardımcı olacak. Drone’lar günümüzde bir kişinin yasadışı bir şeyle uğraşıp uğraşmadığını teyit etmeye yarayan çekimler yapılmasını sağlıyor. Tekne numaralarını okuyabileceğimiz, hatta yüz tanıma sistemini devreye sokup bu kişileri bulmak çok daha kolay hale geliyor. Böylelikle bu suçun ortaya çıkarılması birkaç dakikayı alacak” ifadelerini kullandı.
Kolonçin, bu sistemin beş yıl içinde hayata geçirilebileceğini ifade etti.