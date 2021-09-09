https://tr.sputniknews.com/20210909/rusyadan-rus-diplomata-vize-vermeyi-reddeden-estonyaya-protesto-1048746821.html

Rusya’dan Rus diplomata vize vermeyi reddeden Estonya’ya protesto

Rusya’dan Rus diplomata vize vermeyi reddeden Estonya’ya protesto

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Estonya’nın Rusya Büyükelçisi Margus Laidre’ye Rus bir diplomata vize vermeyi reddetmeleri gerekçesiyle... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T03:21+0300

2021-09-09T03:21+0300

2021-09-09T03:22+0300

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Margus Tallin, 30 Ağustos’ta Estonyalı bir diplomatın sınırdışı edilmesini gerekçe göstererek Rus diplomatın ülkeye girişine izin vermemesiyle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Laidre’ye protestolarını ilettiklerini söyledi.Zaharova, “Gerginliğin ve bunun sonuçlarının sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Bu ‘vize savaşını’ biz değil ocak ayında hiçbir dayanak olmaksızın Rus diplomatı sınırdışı eden Tallin başlattı” dedi.Mariya Zaharova, St. Petersburg’da Estonya Konsolosu Mart Lyatte’nin bir casusluk operasyonu sırasında suçüstü yakalanıp gözaltına alınmasının ardından da Moskova’nın bu yaptırım döngüsünü kırma çağrılarına kulak verilmediğini belirtti.Estonya’yı bu tür adımlara yanıt verecekleri konusunda uyardıklarını kaydeden Zaharova, “Moskova’daki Estonya Büyükelçiliği’nde görev yapan birine karşı benzer bir adım atmak zorundayız” dedi.Zaharova, Estonyalı yetkililere ikili ilişkilerin daha da kötüye gitmesine yol açacak eylemlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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rusya, mariya zaharova, estonya