https://tr.sputniknews.com/20210909/rusyanin-kuzey-filosu-arktik-bolgesinde-buyuk-tatbikatlara-basladi-1048774880.html

Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı

Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı

Rusya Kuzey Filosunun, Rusya ve Belarus’un 9-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘Batı-2021’ ortak stratejik tatbikatlar çerçevesinde, Arktik... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T20:31+0300

2021-09-09T20:31+0300

2021-09-09T20:31+0300

savunma

rusya

ordu

tatbikat

askeri tatbikat

kuzey filosu

rusya kuzey filosu

ortak tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103369/34/1033693449_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_1a3b73c9441ade0379fcce8d28f99b52.jpg

Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, Arktik bölgesinde 50 gemi, 120 uçak ve helikopterin yanı sıra yaklaşık sekiz bin askerin katıldığı tatbikatların başladığı belirtildi.Açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetlerinin pratik eylemleri, Barents, Kara, Çukçi denizlerinin yanı sıra Doğu Sibirya Denizi, Laptev Denizi, Novosibirsk Adaları ve Frans Josef takımadaları bölgesinde gerçekleşecek” denildi.Tatbikatlar sırasında, Kuzey Deniz Yolu bölgesinde deniz iletişimi ve deniz ekonomik faaliyet alanlarının güvenliğinin sağlanması görevleri üzerinde çalışılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetleri, tatbikat aşamalarının birinde Kuzey Deniz Yolu’nun iletişimini korumak, filo garnizonlarını korumak ve savunmak, batı ve doğu Arktik deniz bölgelerinde olası çatışma alanlarını ve farklı filo kuvvetlerinin kullanım koşullarını incelemek için pratik eylemler gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldıKuzey Filo Komutanı Koramiral Aleksandr Moiseyev’in yönetiminde gerçekleşecek tatbikatlarda ayrıca, 40'tan fazla tank, 460 zırhlı savaş aracı, 240'tan fazla top, havan topu ve çoklu fırlatma roket sistemleri kullanılacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20200601/rusyanin-kuzey-filosu-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1042161172.html

rusya

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ordu, tatbikat, askeri tatbikat, kuzey filosu, rusya kuzey filosu, ortak tatbikat