https://tr.sputniknews.com/20210909/rusyanin-kuzey-filosu-arktik-bolgesinde-buyuk-tatbikatlara-basladi-1048774880.html
Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
Rusya Kuzey Filosunun, Rusya ve Belarus’un 9-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘Batı-2021’ ortak stratejik tatbikatlar çerçevesinde, Arktik... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T20:31+0300
2021-09-09T20:31+0300
2021-09-09T20:31+0300
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Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, Arktik bölgesinde 50 gemi, 120 uçak ve helikopterin yanı sıra yaklaşık sekiz bin askerin katıldığı tatbikatların başladığı belirtildi.Açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetlerinin pratik eylemleri, Barents, Kara, Çukçi denizlerinin yanı sıra Doğu Sibirya Denizi, Laptev Denizi, Novosibirsk Adaları ve Frans Josef takımadaları bölgesinde gerçekleşecek” denildi.Tatbikatlar sırasında, Kuzey Deniz Yolu bölgesinde deniz iletişimi ve deniz ekonomik faaliyet alanlarının güvenliğinin sağlanması görevleri üzerinde çalışılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetleri, tatbikat aşamalarının birinde Kuzey Deniz Yolu’nun iletişimini korumak, filo garnizonlarını korumak ve savunmak, batı ve doğu Arktik deniz bölgelerinde olası çatışma alanlarını ve farklı filo kuvvetlerinin kullanım koşullarını incelemek için pratik eylemler gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldıKuzey Filo Komutanı Koramiral Aleksandr Moiseyev’in yönetiminde gerçekleşecek tatbikatlarda ayrıca, 40'tan fazla tank, 460 zırhlı savaş aracı, 240'tan fazla top, havan topu ve çoklu fırlatma roket sistemleri kullanılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20200601/rusyanin-kuzey-filosu-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1042161172.html
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rusya, ordu, tatbikat, askeri tatbikat, kuzey filosu, rusya kuzey filosu, ortak tatbikat
Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
Rusya Kuzey Filosunun, Rusya ve Belarus’un 9-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘Batı-2021’ ortak stratejik tatbikatlar çerçevesinde, Arktik bölgesindeki tatbikatlara başladığı belirtildi.
Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, Arktik bölgesinde 50 gemi, 120 uçak ve helikopterin yanı sıra yaklaşık sekiz bin askerin katıldığı tatbikatların başladığı belirtildi.
Açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetlerinin pratik eylemleri, Barents, Kara, Çukçi denizlerinin yanı sıra Doğu Sibirya Denizi, Laptev Denizi, Novosibirsk Adaları ve Frans Josef takımadaları bölgesinde gerçekleşecek” denildi.
Tatbikatlar sırasında, Kuzey Deniz Yolu bölgesinde deniz iletişimi ve deniz ekonomik faaliyet alanlarının güvenliğinin sağlanması görevleri üzerinde çalışılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetleri, tatbikat aşamalarının birinde Kuzey Deniz Yolu’nun iletişimini korumak, filo garnizonlarını korumak ve savunmak, batı ve doğu Arktik deniz bölgelerinde olası çatışma alanlarını ve farklı filo kuvvetlerinin kullanım koşullarını incelemek için pratik eylemler gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı
Kuzey Filo Komutanı Koramiral Aleksandr Moiseyev’in yönetiminde gerçekleşecek tatbikatlarda ayrıca, 40'tan fazla tank, 460 zırhlı savaş aracı, 240'tan fazla top, havan topu ve çoklu fırlatma roket sistemleri kullanılacağı kaydedildi.