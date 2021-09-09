Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi, ekimde seri üretime geçeriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşılmadığını belirterek, "Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz" diye konuştu.Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının İstanbul'da olduğunu belirten Bakan Koca, "Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Bakan Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 90'ında delta varyantı görüldüğünü söyledi.Bakan Koca, aşı temini konusunda sorun yaşamayacaklarını belirterek, "Geçen yıl aşıların temininde bir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da geçen yıl siparişi verilen miktardan daha fazlası tedarik edildi. Sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.Öğretmenlerin aşılamalarına yönelik bilgi veren Bakan Koca, "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti" açıklamasında bulundu.Bakan Koca, seyahat eden yabancılarda da aşı ya da PCR testi zorunluluğunun olacağını da sözlerine ekledi.Koca'nın açıklamalarını şöyle sürdürdü:"100 milyon doz aşılamayı aşmış bulunmaktayız. Emeği olan herkesi kutlarım. Aşı yapmak için tarlalara giden, dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bugün toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantlar ile hızla yayıldığını belirterek "100 milyon doz aşı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır" dedi. Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım başvuru aşamasına geldiğini ve ekim ayında seri üretime başlayacağını da söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşılmadığını belirterek, "Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz" diye konuştu.
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının İstanbul'da olduğunu belirten Bakan Koca, "Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" dedi.
Bakan Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 90'ında delta varyantı görüldüğünü söyledi.
Bakan Koca, aşı temini konusunda sorun yaşamayacaklarını belirterek, "Geçen yıl aşıların temininde bir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da geçen yıl siparişi verilen miktardan daha fazlası tedarik edildi. Sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.
Öğretmenlerin aşılamalarına yönelik bilgi veren Bakan Koca, "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, seyahat eden yabancılarda da aşı ya da PCR testi zorunluluğunun olacağını da sözlerine ekledi.
Koca'nın açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"100 milyon doz aşılamayı aşmış bulunmaktayız. Emeği olan herkesi kutlarım. Aşı yapmak için tarlalara giden, dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bugün toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır"