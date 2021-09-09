https://tr.sputniknews.com/20210909/saglik-bakanligi-gunluk-koronavirus-verilerini-acikladi-vaka-sayisi-23-bin-846-can-kaybi-257--1048775559.html

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T20:52+0300

2021-09-09T20:52+0300

2021-09-09T21:04+0300

koronavirüs

vaka

sağlık bakanlığı

son dakika

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerinde son durumu "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" ifadeleriyle paylaştı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, sağlık bakanlığı, son dakika, vaka sayısı