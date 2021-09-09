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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T20:52+0300
2021-09-09T21:04+0300
koronavirüs
vaka
sağlık bakanlığı
son dakika
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerinde son durumu "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" ifadeleriyle paylaştı.
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vaka, sağlık bakanlığı, son dakika, vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257

20:52 09.09.2021 (güncellendi: 21:04 09.09.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerinde son durumu "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" ifadeleriyle paylaştı.
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