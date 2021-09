https://tr.sputniknews.com/20210909/saglik-calisanlarina--igneyi-vurma-ama-resmi-olarak-asi-yapmis-gibi-goster-baskisi-1048761880.html

Sağlık çalışanlarına 'İğneyi vurma ama resmi olarak aşı yapmış gibi göster' baskısı

Koronavirüs aşısı olmayanlar için 6 Eylül’den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğu uygulaması suistimalleri beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarına... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

Yaklaşık bir buçuk yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınyla devam eden mücadele kapsamında, 24 Ağustos'ta duyurusu yapılan 'aşılı sosyal hayat dönemi' için harekete geçildi. Aşılanma kampanyası kapsamında, dünden itibaren aşı olmayan 18 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kararlar alındı.Buna göre; sinema, AVM, etkinlik alanı gibi belli yerlere girişlerde ve toplu ulaşımda, aşı kartı zorunluluğu getirildi. Aşı olmayanlar da negatif PCR testi raporunu göstermek zorunda. Çalışma hayatında da aşı olmayanlar her hafta düzenli olarak PCR testi yaptıracak.Suistimaller de başladıHürriyet’ten Tuğba Öztürk’ün haberine göre söz konusu önlemlerin gelmesiyle birlikte suistimaller de yaşanmaya başladı. Aşı olmayanlar, sanki aşı olmuş gibi aşı kartı temin etmek için de çeşitli yöntemlere başvurduğu belirtildi.Son olarak İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3'ü hemşire 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün, hemşireleri kullanarak, para karşılığı insanlara sahte aşı kartı temin ettiği anlaşıldı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.Emniyet kaynakları: ‘Aşı kartı çetesi' Türkiye genelinde oluşturulmaya çalışılıyorEmniyet kaynaklarına göre; İstanbul'daki 'aşı kartı çetesi'nin benzerleri Türkiye genelinde oluşturulmaya çalışılıyor. Kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı da benzer girişimler için teyakkuz halinde.Türkiye genelinde baskı iddialarıÖte yandan aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde görevli doktor ve hemşirelerden, bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerine 'baskı' şikayetleri yağıyor.Sosyal medyaya da yansıyan iddialara göre; aşı için randevu alıp sağlık merkezine gelen 'aşı olmak istemeyenler' sağlık çalışanlarına "Benim aşımı çöpe at. Yapmış gibi göster ama iğneyi vurma" gibi baskılar yapıyor.‘Bir yaptırımı olmadığı için kişiler bu isteklerle gelip sorabiliyorlar’Kendisine de aşı kartı ile ilgili benzer bir teklifin geldiğini anlatan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Basın Komisyonu üyesi Dr. Emrah Kırımlı da "Teklif etmenin direkt bir yaptırımı olmadığı için kişiler bu isteklerle gelip sorabiliyorlar. Ancak bir hasta bunu sorduktan sonra sorumlu kişi ihbar edecek ki bu durum soruşturma kapsamına girsin. Bana da sahte aşı kartı için bir hastam talepte bulundu. Gerekçesi ise aşısından korkmasıydı. Ancak daha sonra ikna olarak aşılandı" dedi.‘Duyumlarımıza göre bu dolandırıcılığın yaygınlaştığını da dikkatimizi çekiyor’Aile hekimlerinden şikayetler geldiğini belirten Kırımlı şunları söyledi:‘Aşı olmadığı zamanlarda aşı satılıyordu’‘Edirne'den Kars'a kadar hemen her kentte benzer baskılar var’Şırnak'ta görev yapmış bir doktor durumu "Aşı olmadan aşı yapılmışcasına işlem yapılması baskısı burada da var. Ancak yurt genelindeki meslektaşlarımızla görüştüğümüzde, Edirne'den Kars'a kadar hemen her kentte benzer baskıların ve taleplerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki işin 'kriminal' boyutu farklı. Şebeke ve benzeri bir örgütlenmeye ilişkin bir rastlantım olmadı. İstanbul'daki operasyon haberini gördüm. Biz daha çok vatandaşın bire bir baskısıyla karşılaşıyoruz" sözleriyle özetledi.AHEF Başkanı: Her meslekte olduğu gibi maalesef bizden de çıkabiliyorMevcut durumu yorumlayan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, dikkat çeken uyarılarda bulundu."Her mesleğin içinde işini hakkıyla yapmayanlar maalesef çıkabiliyor" diyen Sezen, benzer haberlerin, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını üzdüğünü belirtti.Yapılan bu tarz usulsüzlüklerin kabul edilemez olduğunu belirten Sezen şunları söyledi:‘Tecrübesiz personel dikkatle izlenmeli’Hastanelerde zaman zaman tecrübesi olmayan görevlilerin de aşı polikliniklerinde görevlendirildiğine dikkat çeken Sezen, "Bu kişilerin kontrolleri böyle bir iddia gündemdeyken önemli olabilir. Buradaki veri girişinin kontrolü bir sıkıntı olmaması için dikkat edilmesi gereken bir nokta" yorumunda bulundu.Sezen, aşıların müdürlükler tarafından kendilerine teslim edildiğini takip sistemi ve bunun yanı sıra da aşıların takip sisteminin de olduğunu söyledi ve "Randevulu hastaların bilgileri ile birlikte hastayı da sorguluyoruz, bilgilerin kontrolü açısından ve açık olmaması için" diye konuştu.

