https://tr.sputniknews.com/20210909/sahilden-balik-toplayanlarin-bu-gece-kovalari-bos-kaldi-60-kiloluk-kovalarla-geldik-1048744995.html

Sahilden balık toplayanların bu gece kovaları boş kaldı: '60 kiloluk kovalarla geldik'

Sahilden balık toplayanların bu gece kovaları boş kaldı: '60 kiloluk kovalarla geldik'

Bartın'da, 2 gün etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sonucu istavritler kıyıya vurunca vatandaşlar balıkları... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T01:09+0300

2021-09-09T01:09+0300

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istavrit

balık

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Amasra ilçesi Avara Göçgündemirci sahilinde deniz suyunun hızlı soğuması nedeniyle şoka giren istavritler iki gündür kıyıya vurdu. Balıkların kumsala vurduğunu duyan yüzlerce vatandaşlar ellerinde çuvallarla, kovalarla, el fenerleriyle sahile koştu. 500 metrelik sahil şeridi boyunca dizilenler ellerindeki fenerler yardımıyla kumsala vuran balıkları topladı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre 2 gündür yaklaşık 2 tona yakın balığın toplandığı sahile bu akşam da vatandaşlar akın etti. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle, vatandaşlar bu kez umduklarını bulamadı. Kumsalda fenerleriyle bekleyenler elleri boş dönmek zorunda kaldı. Amasra’dan balık tutmak için geldiğini söyleyen Yaşar Ünal, şöyle konuştu: Köyde balıkçılık yapan İrfan Kalafat, "Çok şiddetli poyraz 3 gündür devam ediyor. Deniz çok soğudu, balık şoka girerek, karaya vuruyor. Bu gece ilerleyen saatlerde balık bekliyoruz. Ufak tefek tuttuk ama az. Dün akşam biz zaten 200 kilo balık tuttuk. Yani 3 günde 2 tonun üzerinde balık tutulmuştur. Ama bu balık artık kesilir, çok az lodos eserse balık zaten kaçar, bundan 6 sene önce yaşamıştık. Ama bu kadar değildi. O zamanlarda da 1 gün sürmüştü. Bu kadar hiç görmedik" diye konuştu.

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bartın, amasra, istavrit, balık