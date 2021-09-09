https://tr.sputniknews.com/20210909/sarikamista-ayi-mahalleye-indi-1048759054.html

Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi

Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen ayı, mahalleyi birbirine kattı. Çöp konteynerlerinin üzerine çıkan ayı, mahallede hareketli anlar yaşanmasına neden... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:30+0300

2021-09-09T13:30+0300

2021-09-09T13:30+0300

yaşam

kars

toki

ayı

sarıkamış

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Ormanları’nda yaşayan boz ayılar, günübirlik ilçe merkezine iniyor. Karınlarını doyurmak için ilçe merkezine inen boz ayılarla vatandaşlar arsında da ilginç olaylar yaşanıyor.Son olarak gündüz vakti Sarıkamış TOKİ Lojmanlarına inen boz ayı adeta mahalleyi birbirine kattı. Köpeklerin saldırdığı ayı hiçbir şeyi umursamazken, ayı ile çocuklar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Çocukların peşine düştüğü boz ayı hem kaçtı hem de önüne çıkan çöp konteynerinin üzerine çıkarak çocuklarla eğlenircesine yiyecek aradı.

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kars, toki, ayı, sarıkamış