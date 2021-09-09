https://tr.sputniknews.com/20210909/sen-cal-kapimi-dizisi-game-of-thronesun-rekorunu-kirdi-1048767308.html

Sen Çal Kapımı dizisi, Game of Thrones'un rekorunu kırdı

Sen Çal Kapımı dizisi, Game of Thrones'un rekorunu kırdı

Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, Game of Thrones'u geride bırakarak Twitter'da hakkında en çok tweet atılan dizi oldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:43+0300

2021-09-09T16:43+0300

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yaşam

game of thrones

dizi

rekor

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Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor kırdı.Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da 'sonkezsençalkapımı' etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı.Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7.8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.

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2021

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game of thrones, dizi, rekor