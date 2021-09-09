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Sen Çal Kapımı dizisi, Game of Thrones'un rekorunu kırdı
Sen Çal Kapımı dizisi, Game of Thrones'un rekorunu kırdı
Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, Game of Thrones'u geride bırakarak Twitter'da hakkında en çok tweet atılan dizi oldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T16:43+0300
2021-09-09T16:43+0300
2021-09-09T16:44+0300
yaşam
game of thrones
dizi
rekor
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Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor kırdı.Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da 'sonkezsençalkapımı' etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı.Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7.8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.
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game of thrones, dizi, rekor
Sen Çal Kapımı dizisi, Game of Thrones'un rekorunu kırdı 16:43 09.09.2021 (güncellendi: 16:44 09.09.2021)
Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, Game of Thrones'u geride bırakarak Twitter'da hakkında en çok tweet atılan dizi oldu.
Başrollerini
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor kırdı.
Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da
'sonkezsençalkapımı' etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı.
Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak
'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu.
Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7.8 milyon paylaşım yapılan
Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.