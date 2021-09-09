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Sezaryen sonrası hayatını kaybeden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası
Sezaryen sonrası hayatını kaybeden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası
Hakkari Devlet Hastanesi'nde bir kadın, sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Kadının eşi, olayda doktorların ihmali olduğunu iddia... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T06:39+0300
2021-09-09T06:39+0300
yaşam
hakkari
hastane
doğum
ölüm
ihmal
sezaryen
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Hakkari'de yaşayan Fatma Gülbay, pazartesi günü normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Gülbay'ın yapılan tetkikler sonucu sezaryenle doğum yapmasına karar verildi. Gülbay, doğumdan sonra servise alındığında fenalaştı. Müdahale edilen Gülbay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fatma Gülbay’ın cenazesi sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.Doğum sonrası hayatını kaybeden Fatma Gülbay’ın eşi Kerem Gülbay, “Eşimi normal doğum için hastaneye getirdim. Doğumhaneye alınınca sezaryenle doğumu yaptılar. Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi ise bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi. Bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar” dedi.Olayda doktorların ihmali olduğunu düşündüklerini söyleyen Kerem Gülbay, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.Hastane yetkilileri ise, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını ve gelen otopsi sonuçları sonrası açıklama yapılacağını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210427/koronavirusten-hayatini-kaybeden-ogretmenin-bebegi-sezaryenle-kurtarildi-1044369669.html
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hakkari, hastane, doğum, ölüm, ihmal, sezaryen

Sezaryen sonrası hayatını kaybeden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası

06:39 09.09.2021
© DHAHakkari Devlet Hastanesi
Hakkari Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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Hakkari Devlet Hastanesi'nde bir kadın, sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Kadının eşi, olayda doktorların ihmali olduğunu iddia etti.
Hakkari'de yaşayan Fatma Gülbay, pazartesi günü normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Gülbay'ın yapılan tetkikler sonucu sezaryenle doğum yapmasına karar verildi. Gülbay, doğumdan sonra servise alındığında fenalaştı.
Müdahale edilen Gülbay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fatma Gülbay’ın cenazesi sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
Doğum sonrası hayatını kaybeden Fatma Gülbay’ın eşi Kerem Gülbay, “Eşimi normal doğum için hastaneye getirdim. Doğumhaneye alınınca sezaryenle doğumu yaptılar. Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi ise bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi. Bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar” dedi.
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Olayda doktorların ihmali olduğunu düşündüklerini söyleyen Kerem Gülbay, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
Hastane yetkilileri ise, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını ve gelen otopsi sonuçları sonrası açıklama yapılacağını bildirdi.
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