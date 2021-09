https://tr.sputniknews.com/20210909/silinmis-kan-izi-katili-ortaya-cikardi-1048753863.html

Silinmiş kan izi katili ortaya çıkardı

Silinmiş kan izi katili ortaya çıkardı

17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürüldüğü olayla ilgili gelişme yaşandı. Merdivenlerdeki silinmiş kan izinden yola çıkan polisler, katili ortaya çıktı. 09.09.2021

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 arkadaşıyla birlikte oturan 17 yaşındaki Cemile Şenel, evde yaşanan bir tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin tespitlerine göre, söz konusu adreste Cemile Şenel, Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T. ve kız arkadaşı Aysun C. oturuyordu. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre Servet S. ile Nusret T.'nin arasında tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Cemile Şenel yaşamını yitirdi.Ağır yaralanan Cemile Şenel'i yoldan çevirdiği bir araçla hastaneye götüren Ramazan R.Ç. polise verdiği sözlü ifadesinde "Kızı yolda buldum" dedi. Çelişkili beyanlardan ötürü şüpheye kapılan polisler, Ramazan R.Ç.'nin hastaneye geldiği güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ramazan R.Ç.'nin yoldan çevirdiği ve Cemile Şenel'i hastaneye getirdiği aracın izi sürüldü ve olay yerine ulaşıldı.Apartman merdivenleri de kandan temizlenmişApartmanın merdivenlerinde silinmiş kan izleri bulundu. Olayın yaşandığı daire tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. Daireye bir hafta önce de uyuşturucu baskını yapıldığı anlaşıldı. Kiralık adreste bulunan koltukta kan lekeleri ve iki boş kovan da bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam eden polisler, olayın ardından daireden kız arkadaşı Aysun C. birlikte çıkan Nusret T.'nin açık kimliğini belirledi.25 suç kaydı var39 yaşındaki Nusret T.'nin kasten yaralama, uyuşturucu, tehdit, yağma ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet suçlarından ötürü 25 kaydının olduğu ortaya çıktı. Aysun C., Ramazan R.Ç., Tuğba C. ve Servet S. gözaltına alındı, ardından tutuklandı.İddialara göre ifadelerinde o gece yaşananları bir bir anlatan şüpheliler, Cemile Şenel'e isabet eden kurşunun çıktığı silahı Nusret T.'nin kullandığını ve katil zanlısı Nusret T.'nin olaydan sonra kaçtığını söyledi. Nusret T. de Sultangazi İlçesi'nde olayda kullandığı suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

