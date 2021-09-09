https://tr.sputniknews.com/20210909/sislide-bosanma-asamasindaki-esini-kaciran-kisi-yakalandi-1048773575.html

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı

İstanbuk Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekiplerince yakalandı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T19:46+0300

2021-09-09T19:46+0300

2021-09-09T19:46+0300

kadına şiddet

şişli

boşanma

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Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Topal'ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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kadına şiddet, şişli, boşanma