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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı
İstanbuk Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekiplerince yakalandı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Topal'ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
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kadına şiddet, şişli, boşanma

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı

19:46 09.09.2021
© DHAŞişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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İstanbuk Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Topal'ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı.
Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
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