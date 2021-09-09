https://tr.sputniknews.com/20210909/soforlerde-yeniden-kapanma-endisesi-istanbulda-10-bin-okul-servisi-yola-cikmadi-1048758506.html

Şoförlerde 'yeniden kapanma' endişesi: İstanbul'da 10 bin okul servisi yola çıkmadı

Şoförlerde 'yeniden kapanma' endişesi: İstanbul'da 10 bin okul servisi yola çıkmadı

İstanbul'da çok sayıda servis şoförü vaka sayılarının tekrar artıp, kapanma endişesi nedeniyle okullarda çalışmak istemiyor. Bir çok okulda servis sıkıntısı... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:21+0300

2021-09-09T13:21+0300

2021-09-09T13:21+0300

türkiye

istanbul

şöför

okul servisi

vaka

pandemi

vaka sayısı

yüz yüze eğitim

istanbul umum servis aracı işletmeleri

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Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Salgın nedeniyle, kontakların kapatıldığı okul servisleri ve personel araçları yola çıktı. Ancak vaka sayılarının tekrar artıp, okulların kapatılabileceği endişesiyle bazı şoförler tekrar okullara servis çekmek istemiyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, özellikle özel okullarda servis sıkıntısı yaşandığını söyledi. İstanbul'da 25 bin kayıtlı servis aracının bulunduğunu kaydeden Öztürk, bunlardan yaklaşık 10 bininin pandemide yeniden kapanma olabileceği endişesiyle çalışmak istenmediğini kaydetti. 'Pandemi nedeniyle önlerini göremiyorlar başka işlerde çalışıyorlar'Hamza Öztürk, "Şu an servis aracı ihtiyacı var, servis şoförleri çalışmak istemiyor. Çünkü pandemi nedeniyle önlerini göremiyorlar başka işlerde çalışıyorlar" dedi. Servis şoförleri de risk almak istemedikleri için okullar yerine iş yerlerini tercih ettiklerini ifade etti.'İstanbul'da araba ihtiyacı değil zaman ayarlamasına ihtiyaç var'Hamza Öztürk, şöyle devam etti:'Bu insanlar tam 20 ay çalışmadılar'‘Bir hafta sonra okullar tekrar kapanabilir diye servis almıyoruz’Servis şoförü Fatih Ocak da "Şu anda pandemi nedeniyle biz de boşta kaldık. Şu anda okullar açıldı ama ne olacağı belli değil. Bir hafta sonra okullar tekrar kapanabilir diye servis almıyoruz. Servis alsak diğer işleri bırakacağız. Bu sefer ne olacak, okullar kapandığında bizim işimize de son verilecek. Zorlandık tabii ki, işsiz kalıyorsun işin olmuyor, kredilerimiz var borcumuz var, ev geçindiriyoruz" diye konuştu.‘Pandeminin de etkisi var’Servis şoförü Sedat Taş da "Fabrikadan servis götürme işini daha iyi diye düşünüyorlar, 'en azından bir sıkıntım olmaz' diyor ama okula sürekli sıkıntı oluyor. Pandeminin de etkisi var, yok değil. Pandemi, sadece yetişkinlere gelmiyor, çocuklara da bulaşabiliyor. Atıyorum; bir yerle anlaşma yapmıştır, adam ücreti de iyidir, onu da kurtarıyordur, okula gitmeye hiç gerek görmez yani niye başım ağrısın" şeklinde konuştu. Servis sorunu olan okuldaki çocuğunu kendi imkanlarıyla almaya gelen veli Tansu Çelik ise, "Okul servis sözleşmelerini iptal etmiş. Trafikten dolayı geç geliyorlar okula. Çocuklar çok mağdur oldu, 1 saat yollarda dolanıyorlar" diye konuştu.

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