https://tr.sputniknews.com/20210909/super-insan-bagisikliginin-formulu-aciklandi-kovid-19-gecirip-iki-doz-mrna-asisi-olmak-1048754777.html

'Süper insan' bağışıklığının formülü açıklandı: Kovid-19 geçirip iki doz mRNA aşısı olmak

'Süper insan' bağışıklığının formülü açıklandı: Kovid-19 geçirip iki doz mRNA aşısı olmak

ABD'de yapılan bir çalışma, koronavirüs geçirdikten sonra iki doz mRNA aşısı olan bazı kişilerin 'süper insan' bağışıklığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T12:03+0300

2021-09-09T12:03+0300

2021-09-09T12:03+0300

türkiye

pfizer

koronavirüs

biontech

moderna

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Aralık 2019’da ortaya çıkan ve 4.5 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı verilen mücadele dünya genelinde sürüyor. Virüse karşı geliştirilen aşıların etkisi yeni çıkan varyantlarla birlikte endişe yaratırken, kaç doz aşının koruyuculuğu en üst seviyeye çıkardığı da başka bir tartışma konusu.ABD’nin New York kentinde bulunan Rockefeller Üniversitesi uzmanları, koronavirüs karşı bağışıklık seviyesi ve süresine ilişkin kritik bir çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, hem koronavirüsü geçiren hem de aşı olan kişilerin bağışıklık durumunu, bu ikisinden yalnızca birini yaşayan kişilerle kıyasladı.Normalden çok yüksek seviyedeSözcü'nün aktardığına göre, çalışmada, koronavirüs geçirdikten sonra iki doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna’nın mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ ya da ‘hibrit bağışıklık’ kazandığı belirlendi. Söz konusu kişilerde, koronavirüse karşı geliştirilen antikor seviyesi ve T hücrelerinin normalden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.Ortaya çıkmayan varyantlardan da korurÇalışmada söz konusu kişilerin bağışıklığını inceleyen ekipten Viroloji uzmanı Theodora Hatziioannou, “Bu insanların virüsle savaşmak için en iyi durumdaki kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerdeki antikorlar, 20 yıl önce ortay çıkan ve şimdiki virüsten oldukça farklı olan Sars-CoV-1’le dahi savaşabilir” dedi.Hatziioannou, 'süper insan' bağışıklığı olan kişilerin, mevcut varyantların dışında henüz ortaya çıkmamış varyantlara karşı da bağışıklığa sahip olabileceğini belirtti.

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pfizer, koronavirüs, biontech , moderna