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Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu belli oldu
Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu belli oldu
Futbolda 'Yaz transfer dönemi' olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Bu kapsamda Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:07+0300
2021-09-09T11:07+0300
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Türkiye'de birinci transfer tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu. Transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Transfermarkt verilerinden derlediğine göre Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon euro ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor.Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır 14 milyon euro ile 4. sırada yer aldı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon euro olduğu ifade edildi.Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon euro.2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon euro.3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon euro.4 - Altay Bayındır (23) - Fenerbahçe - 14 milyon euro.5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon euro.6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon euro.7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon euro.8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon euro.9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon euro.10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon euro.
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türkiye, süper lig, galatasaray, fenerbahçe, futbol, beşiktaş, trabzonspor, cyle larin, uğurcan çakır, altay bayındır, irfan can kahveci, marcao, rachid ghezzal, miralem pjanic

Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu belli oldu

11:07 09.09.2021
© AASüper Lig, futbol, top
Süper Lig, futbol, top - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Futbolda 'Yaz transfer dönemi' olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Bu kapsamda Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu belli oldu.
Türkiye'de birinci transfer tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu. Transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu.
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Transfermarkt verilerinden derlediğine göre Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon euro ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır 14 milyon euro ile 4. sırada yer aldı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon euro olduğu ifade edildi.
Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:
1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon euro.
2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon euro.
3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon euro.
4 - Altay Bayındır (23) - Fenerbahçe - 14 milyon euro.
5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon euro.
6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon euro.
7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon euro.
8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon euro.
9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon euro.
10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon euro.
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