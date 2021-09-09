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Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de bir Rus asker hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de bir Rus asker hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Humus bölgesinde insani yardım malzemelerini taşıyan konvoyun geçtiği yola döşenen bombanın patlaması sonucu bir Rus... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T22:41+0300
2021-09-09T23:09+0300
dünya
rusya
suriye
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Eylül 2021 tarihinde, Humus bölgesinde, Rus askeri polisin, insani yardım konvoyunun geçtiği güzergahta gerçekleştirdiği keşif sırasında, yol kenarına yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti” ifadesine yer verildi.Otomobil içinde bulunan bir Rus asker ağır yaralar aldı. Yapılan müdahalelere rağmen Rus asker hayatını kaybetti.Rusya Savunma Bakanlığı, ölen askerin ailesine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağını belirtti.
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rusya, suriye, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de bir Rus asker hayatını kaybetti

22:41 09.09.2021 (güncellendi: 23:09 09.09.2021)
© AFP 2021 / Maxime PopovRus ordusundan Suriye'li askerlere eğitim
Rus ordusundan Suriye'li askerlere eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / Maxime Popov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Humus bölgesinde insani yardım malzemelerini taşıyan konvoyun geçtiği yola döşenen bombanın patlaması sonucu bir Rus askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Eylül 2021 tarihinde, Humus bölgesinde, Rus askeri polisin, insani yardım konvoyunun geçtiği güzergahta gerçekleştirdiği keşif sırasında, yol kenarına yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti” ifadesine yer verildi.

Otomobil içinde bulunan bir Rus asker ağır yaralar aldı. Yapılan müdahalelere rağmen Rus asker hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ölen askerin ailesine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağını belirtti.
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