Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de bir Rus asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Eylül 2021 tarihinde, Humus bölgesinde, Rus askeri polisin, insani yardım konvoyunun geçtiği güzergahta gerçekleştirdiği keşif sırasında, yol kenarına yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti” ifadesine yer verildi.Otomobil içinde bulunan bir Rus asker ağır yaralar aldı. Yapılan müdahalelere rağmen Rus asker hayatını kaybetti.Rusya Savunma Bakanlığı, ölen askerin ailesine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Humus bölgesinde insani yardım malzemelerini taşıyan konvoyun geçtiği yola döşenen bombanın patlaması sonucu bir Rus askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Eylül 2021 tarihinde, Humus bölgesinde, Rus askeri polisin, insani yardım konvoyunun geçtiği güzergahta gerçekleştirdiği keşif sırasında, yol kenarına yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti” ifadesine yer verildi.
Otomobil içinde bulunan bir Rus asker ağır yaralar aldı. Yapılan müdahalelere rağmen Rus asker hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, ölen askerin ailesine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağını belirtti.