'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'

Taliban yönetiminin kültür komisyonundan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirdi.



Hamid Karzai'nin adını artık kullanılmayacağını söyleyen kaynak, havaalanına verilen yeni adın ne olduğunu paylaşmadı.



Kaynak, Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şeyh Mesud'un adını taşıyan Kabil'deki meydanın adının da değiştirildiğini ifade etti.