Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/taliban-kabil-havaalaninin-adini-degistirdi-karzainin-ismi-kaldirildi-1048770517.html
'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirerek eski Devlet Başkanı Karzai'nin... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T18:10+0300
2021-09-09T18:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
kabil
değişiklik
tahliye
isim
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048617260_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bcb39f9e81374218a4b58fe9c746a826.jpg
Taliban yönetiminin kültür komisyonundan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirdi.Hamid Karzai'nin adını artık kullanılmayacağını söyleyen kaynak, havaalanına verilen yeni adın ne olduğunu paylaşmadı.Kaynak, Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şeyh Mesud'un adını taşıyan Kabil'deki meydanın adının da değiştirildiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210909/taliban-abdyi-doha-anlasmasini-ihlal-etmekle-sucladi-1048766909.html
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048617260_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_916a3921759506ee02b4420ea70a84ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, taliban, kabil, değişiklik, tahliye, isim, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'

18:10 09.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYKabil Havalimanı
Kabil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Abone ol
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirerek eski Devlet Başkanı Karzai'nin adını kaldırdığı belirtildi.
Taliban yönetiminin kültür komisyonundan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirdi.

Hamid Karzai'nin adını artık kullanılmayacağını söyleyen kaynak, havaalanına verilen yeni adın ne olduğunu paylaşmadı.

Kaynak, Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şeyh Mesud'un adını taşıyan Kabil'deki meydanın adının da değiştirildiğini ifade etti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, ABD’yi 'Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı
16:41
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e para cezası
18:52İngiltere kaçak göçmen getiren tekneleri Fransa'ya 'geri itecek'
18:40İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor
18:39Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı
18:30Gürcistan’da banka soygunu: Çok sayıda rehine var
18:22Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi, ekimde seri üretime geçeriz
18:21Hollanda'da TikTok'a 6 milyar euro'luk dava
18:14Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu
18:10'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
18:00Netflix, spoiler veren La Casa de Papel izleyicilerini 'rehin aldı'
17:55Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme
17:44Twitter, emojilerle tepki verme özelliği 'Reactions'ı ilk Türkiye'de test edecek
17:38Ankara Çubuk'taki orman yangını kontrol altına alındı
17:38Gülse Birsel'den yeni dizi projesi
17:294 Arap ülkesi, Lübnan'a doğalgaz sevkiyatı konusunda anlaştı
17:19Amazon, ABD’de televizyon işine giriyor
17:15Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı
17:11Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi
17:05ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'den en büyük tahliye: 200'ün üzerinde yabancı kentten ayrıldı
17:01Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı