https://tr.sputniknews.com/20210909/taliban-kabil-havaalaninin-adini-degistirdi-karzainin-ismi-kaldirildi-1048770517.html
'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirerek eski Devlet Başkanı Karzai'nin... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T18:10+0300
2021-09-09T18:10+0300
2021-09-09T18:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
kabil
değişiklik
tahliye
isim
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban yönetiminin kültür komisyonundan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirdi.Hamid Karzai'nin adını artık kullanılmayacağını söyleyen kaynak, havaalanına verilen yeni adın ne olduğunu paylaşmadı.Kaynak, Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şeyh Mesud'un adını taşıyan Kabil'deki meydanın adının da değiştirildiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210909/taliban-abdyi-doha-anlasmasini-ihlal-etmekle-sucladi-1048766909.html
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, taliban, kabil, değişiklik, tahliye, isim, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirerek eski Devlet Başkanı Karzai'nin adını kaldırdığı belirtildi.
Taliban yönetiminin kültür komisyonundan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın adını değiştirdi.
Hamid Karzai'nin adını artık kullanılmayacağını söyleyen kaynak, havaalanına verilen yeni adın ne olduğunu paylaşmadı.
Kaynak, Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şeyh Mesud'un adını taşıyan Kabil'deki meydanın adının da değiştirildiğini ifade etti.