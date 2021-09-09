'Taliban'ın geçiş hükümeti, hareketin değiştiğini düşünenler için bile beklentilerin altında kaldı'

“Bu protestolardan yansıyan görüntüler var. Bölgesel dağılım açısından bakınca geleneksel Kuzey İttifakı sahasında hatırı sayılır bir hareket var, artı Kabil ve onun etrafında Şii kuşak var, Gazne gibi. Oralarda bir tık öne çıkıyor. Taciklerin ve Hazaraların olduğu yerler gibi. Ama ülke çapında dememiz için yeterince örnek gördük, izledik. Bu artık başka çıkışı olmayan tek seçenek. Çünkü silahlı direniş bitmedi ama çok da daraldı. Pencşir vadisinin dağlık kesimlerine küçük birkaç kasabaya sıkıştı. Dağ sahasını kontrol ediyorlar. Birtakım sürprizler olur mu bilemiyorum. Ama biraz zor gözüküyor. Aslında onlara da cesaret veren birinci gün sokağa çıkan kadınlardı. 'Artık susarak, evde oturarak olmaz, ne olacaksa olsun. Elimizden bir şey gelmiyor. Bu yaptığımızın Afganistan’ın kaderini değiştireceğini zanetmiyoruz. Ama yapabileceğimiz tek şey bu, sokağa çıkıyoruz' diyorlar. Çok temel, öne çıkan birkaç slogan var. Her şeyden önce 'azadi', 'özgürlük' diyorlar, 'müstakillik', 'bağımsızlık' diyorlar. Amerika’ya karşı oldukları için. Tabii ki kadın haklarıyla ilgili pek çok slogan atıyorlar, ‘Toplumun yarısı kadınsız olmaz, Afganistan kadınları çok yaşasın’ gibi... Bir önemli slogan ‘Kahrolsun Pakistan’. Bu, kahrolsun Taliban demek. Eş anlamlı bir söylem Afganistanlılar açısından. Yıllardır böyleydi, bizim gündemimize yeni giriyor bu olgu, Taliban’ın ne kadar Pakistan’la eş algılandığı konusu. Dolayısıyla bunu bastırırlarsa ki olacak ama bunun derecesi önemli, o noktada başka birtakım yaklaşımlar devreye girer. Batı merkezlerinin çok da umursamadıkları ortada Yeni duruma da adapte olacaklar çok hızlı, Taliban ile dolaylı ilişki de sürdürecekler. Ama kadınların protestosuna gözlerini kulaklarını kapatamayacaklar. Amerika’da, İsveç'te de Türkiye'de de, Hindistan'da da... Ancak elde bu var. Kabul edelim ki tıpkı Nazi karanlığı gibi, bir günde gitmez. Ama Nazi karanlığının adını uluslararası toplum olarak da doğru koymayı başarmamız lazım. Tanımamak burada çok önemli, protestocular da bunu söylüyor, ‘Tanımayın’ diyorlar. Onlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Onun için sokağa çıkıyorlar, çok zor bir süreç gerçekten. Ama yine de bence herkesi bölgeyi izleyenleri bile bu kadar çok sayıda kadın şaşırttı. Belarus olsaydı beğenirdiniz ama burası Afganistan diyesim geliyor, inanılmaz.”