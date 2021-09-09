Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/tarim-bakanligindan-kurakliktan-etkilenen-ureticilere-odeme-1048770050.html
Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme
Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:55+0300
2021-09-09T17:55+0300
türkiye
ödeme
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045111656_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_5c316b9e47c50ef0639a0e7704d67632.jpg
Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045111656_11:0:1078:800_1920x0_80_0_0_851cb1927e7d2ea8b168f129a70ed3f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ödeme, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme

17:55 09.09.2021
© İHABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.
Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e para cezası
18:52İngiltere kaçak göçmen getiren tekneleri Fransa'ya 'geri itecek'
18:40İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor
18:39Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı
18:30Gürcistan’da banka soygunu: Çok sayıda rehine var
18:22Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi, ekimde seri üretime geçeriz
18:21Hollanda'da TikTok'a 6 milyar euro'luk dava
18:14Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu
18:10'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
18:00Netflix, spoiler veren La Casa de Papel izleyicilerini 'rehin aldı'
17:55Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme
17:44Twitter, emojilerle tepki verme özelliği 'Reactions'ı ilk Türkiye'de test edecek
17:38Ankara Çubuk'taki orman yangını kontrol altına alındı
17:38Gülse Birsel'den yeni dizi projesi
17:294 Arap ülkesi, Lübnan'a doğalgaz sevkiyatı konusunda anlaştı
17:19Amazon, ABD’de televizyon işine giriyor
17:15Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı
17:11Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi
17:05ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'den en büyük tahliye: 200'ün üzerinde yabancı kentten ayrıldı
17:01Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı