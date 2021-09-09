https://tr.sputniknews.com/20210909/tarim-bakanligindan-kurakliktan-etkilenen-ureticilere-odeme-1048770050.html

Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme

Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:55+0300

2021-09-09T17:55+0300

2021-09-09T17:55+0300

türkiye

ödeme

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

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Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

türkiye

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ödeme, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı