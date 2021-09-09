TFF Başkanı Özdemir: Vallahi bıktım, bazen bırakıp gitmek geliyor içimden

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçı sonrası başarısızlığa isyan etti.Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk'un haberine göre, yöneticiler Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu.TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul'a döneceği için Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" dedi. Özdemir, devamında şunları söyledi:
TFF Başkanı Özdemir, Hollanda maçı sonrası gelişmelerle ilgili “Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçı sonrası başarısızlığa isyan etti.
Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk'un haberine göre, yöneticiler Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu.
TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul'a döneceği için Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" dedi. Özdemir, devamında şunları söyledi:
"Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz."