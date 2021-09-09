https://tr.sputniknews.com/20210909/tff-baskani-ozdemir-vallahi-biktim-bazen-birakip-gitmek-geliyor-icimden-1048759191.html

TFF Başkanı Özdemir: Vallahi bıktım, bazen bırakıp gitmek geliyor içimden

TFF Başkanı Özdemir: Vallahi bıktım, bazen bırakıp gitmek geliyor içimden

TFF Başkanı Özdemir, Hollanda maçı sonrası gelişmelerle ilgili “Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:33+0300

2021-09-09T13:33+0300

2021-09-09T13:39+0300

spor

yaşam

hollanda

şenol güneş

nihat özdemir

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçı sonrası başarısızlığa isyan etti.Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk'un haberine göre, yöneticiler Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu.TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul'a döneceği için Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" dedi. Özdemir, devamında şunları söyledi:

hollanda

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spor, hollanda, şenol güneş, nihat özdemir