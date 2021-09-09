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https://tr.sputniknews.com/20210909/trabzonspor---galatasaray-macinin-hakemi-belli-oldu-1048758699.html
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T13:22+0300
2021-09-09T13:22+0300
yaşam
galatasaray
trabzonspor
görev
maç
hakem
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Trabzonspor -Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit ÖztürkKonyaspor - Altay: Erkan ÖzdamarBeşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda KardeşlerKayserispor - Kasımpaşa: Yasin KolFenerbahçe - Sivasspor: Halis ÖzkahyaRizespor - Hatayspor: Halil Umut MelerGöztepe - Başakşehir: Tugay Kaan NumanoğluTrabzonspor - Galatasaray: Ali PalabıyıkGaziantep FK - Antalyaspor: Suat AeslanboğaAlanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük
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galatasaray, trabzonspor, görev, maç, hakem

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

13:22 09.09.2021
© AAHakem, futbol
Hakem, futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Trabzonspor -Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya
Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler
Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Aeslanboğa
Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük
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