https://tr.sputniknews.com/20210909/turkiye-ve-ermenistan-arasindaki-kapilarin-acilmasina-dair-sinyaller-sinirda-nasil-karsilaniyor-1048764069.html

Türkiye ve Ermenistan arasındaki kapıların açılmasına dair sinyaller sınırda nasıl karşılanıyor?

Türkiye ve Ermenistan arasındaki kapıların açılmasına dair sinyaller sınırda nasıl karşılanıyor?

Türkiye ve Ermenistan arasında son günlerde olumlu mesajlar veriliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ‘Kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:22+0300

2021-09-09T15:22+0300

2021-09-09T15:22+0300

görüş

rusya

ermenistan

recep tayyip erdoğan

türkiye

iğdır

sınır

ticaret

nikol paşinyan

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Türkiye-Ermenistan arasındaki Kars-Gümrü (Akyaka/Ahuryan) Sınır Kapısı, Ermenistan kuvvetleri ile Azerbaycan arasındaki savaşın yayılması ve Azerbaycan’ın Kelbecer eyaletinin işgal edilmesi üzerine 3 Nisan 1993 tarihinde kapatılmıştı. Aynı zamanda Türkiye’den Ermenistan’a giden demiryolu da Kars’tan geçiyor. Iğdır’da yer alan Alican Sınır Kapısı’nın ise 1952’de kapatıldığı belirtiliyor.Geçişlerin kesilmesi ile duran Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan ticarete ilişkin bugünlerde verilen olumlu mesajlar bölgede de olumlu karşılanıyor.Açıklamalar üst üste geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'in 950. yıldönümü nedeniyle 25 Ağustos’ta Ahlat'ta Büyükelçilerle Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada "Bölgemizde süre giden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" demişti.Bu açıklamanın ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bölgede barışın tesisi konusunda olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulunan Paşinyan “Bölgede barışın tesisi konusunda Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” diye konuştu.Paşinyan, 8 Eylül’de yaptığı son açıklamada da Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Bunu daha da genişletebiliriz” dedi.Paşinyan, söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak “Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin’in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli” ifadelerini kullandı.‘Herkesin beklentisi bu yönde’Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Alican Sınır Kapısı, Iğdır sınırları içinde alıyor. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Aslan, bu sınır kapısının 1952’de kapatıldığını belirterek “Daha önce dedelerimiz oradan Rusya ile ticaret yapmış” dedi. Aslan, Ermenistan ile sınırların açılmasına yönelik sinyallere dair ise şunları söyledi:Kapının uzun zamandır atıl durumda olmasına dair de bilgiler paylaşan Aslan, “Buradaki köprü kısa vadeli hizmet için aktif edilebilir. Daha önce o tarafta gümrük sahaları ve binaları yapıldı. Bizim tarafta da var. Yani şu anda kapı açılırsa fiziki anlamda hizmet verebilecek binalar bile var. Bölgenin en büyük TIR filosu da Iğdır’da” ifadelerini kullandı.

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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rusya, ermenistan, recep tayyip erdoğan, türkiye, iğdır, sınır, ticaret, nikol paşinyan