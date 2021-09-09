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Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T13:42+0300
2021-09-09T13:54+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece toplam yapılan doz sayısı 100 milyon 13 bin 389 oldu.
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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

13:42 09.09.2021 (güncellendi: 13:54 09.09.2021)
© AAkoronavirüs, aşı
koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 100 milyon 13 bin 389 oldu.
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