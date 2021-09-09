https://tr.sputniknews.com/20210909/turkiyede-uygulanan-toplam-asi-miktari-100-milyonu-asti-1048759320.html

Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:42+0300

2021-09-09T13:42+0300

2021-09-09T13:54+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece toplam yapılan doz sayısı 100 milyon 13 bin 389 oldu.

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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı