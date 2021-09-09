Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece toplam yapılan doz sayısı 100 milyon 13 bin 389 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 100 milyon 13 bin 389 oldu.