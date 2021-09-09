Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210909/turkiyenin-hibe-ettigi-150-bin-doz-kovid-19-asisi-kirgizistana-ulasti-1048776284.html
Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T21:45+0300
2021-09-09T21:49+0300
koronavirüs
kırgızistan
türkiye
sinovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048776121_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_3cf7722d22e24a628acc27d30a092695.jpg
Aşı sevkiyatını gerçekleştiren uçak, Manas Uluslararası Havaalanı'nda, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı. Beyşenaliyev, Türkiye'ye Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdiği destek için teşekkür ederek, Sinovac aşısının 18 yaş üstü nüfusa uygulanacağını belirtti. Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan 6,5 milyon nüfuslu Kırgızistan'da şu ana kadar 700 binden fazla kişi aşı oldu. Ülkede son 24 saatte 4 bin 104 test yapıldı, 104 yeni vaka tespit edildi ve Kovid-19'dan 2 kişi yaşamını yitirdi.
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048776121_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_defc06afcacc914e53f306ba3c966491.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırgızistan, türkiye, sinovac

Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı

21:45 09.09.2021 (güncellendi: 21:49 09.09.2021)
© AATürkiye koronavirüs aşısı
Türkiye koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.
Aşı sevkiyatını gerçekleştiren uçak, Manas Uluslararası Havaalanı'nda, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı.
Beyşenaliyev, Türkiye'ye Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdiği destek için teşekkür ederek, Sinovac aşısının 18 yaş üstü nüfusa uygulanacağını belirtti.
Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan 6,5 milyon nüfuslu Kırgızistan'da şu ana kadar 700 binden fazla kişi aşı oldu. Ülkede son 24 saatte 4 bin 104 test yapıldı, 104 yeni vaka tespit edildi ve Kovid-19'dan 2 kişi yaşamını yitirdi.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:02AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
21:45Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
21:43Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
21:30Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor
21:08Çubuk'ta üniversite öğrencileri 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde 1.5 tonluk kavanoza turşu kurdu
20:52Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
20:48Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
20:375 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
20:37İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı'yla ilgili çürük iddiası
20:31Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
20:24Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı
20:21AB seyahat listesini güncelledi
20:11Eda Erdem tarihe geçti
20:06Kültür Bakanı Ersoy: İklim değişikliği gibi başlıkların ağırlığı altında eziliyoruz
20:04İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu
20:02MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak
19:50Lavrov: Suriye, dış oyuncuların çatışma meydanına dönüşmemeli
19:46Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı
19:29Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
19:25'Hızlı Pasaport' dönemi başladı