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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalacağız
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalacağız
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kovid-19 salgını ve ülke genelinde çıkan yangınların turizm sektörüne olan negatif etkisi hakkında, 2021 yılında 2019'daki... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T13:27+0300
2021-09-09T13:27+0300
ekonomi
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
tatil
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
ekonomi
firuz bağlıkaya
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Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün kayıplarını ne kadar telafi edebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.Bağlıkaya Türkiye genelinde birçok bölgede meydana gelen yangınlar sebebiyle insanların tatil bölgelerinden ayrıldığını ve geri dönüş yapmadığını, fakat yangınların yabancı turistler açısından 'olumsuz etkisinin' olmadığını aktardı.Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalınacağını belirten Bağlıkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Orta Vadeli Program’ındaki 2024 yılı seyahat gelirinin 33 milyar dolar olarak hedeflenmesinin 'karamsar bir yaklaşım' olduğunu söyledi.Finans kuruluşlarının turizm sektörü için daha kapsayıcı olmasını ve kredi musluklarının pozitif ayrımcılıkla turizmcilere açılmasının gerektiğini belirten Bağlıkaya, “Turizmcilerin yeni yatırıma değil ayakta kalmak için kaynağa ihtiyacı var” dedi.
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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), ekonomi, firuz bağlıkaya

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalacağız

13:27 09.09.2021
© AATÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kovid-19 salgını ve ülke genelinde çıkan yangınların turizm sektörüne olan negatif etkisi hakkında, 2021 yılında 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalınacağını belirtti.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün kayıplarını ne kadar telafi edebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Bağlıkaya Türkiye genelinde birçok bölgede meydana gelen yangınlar sebebiyle insanların tatil bölgelerinden ayrıldığını ve geri dönüş yapmadığını, fakat yangınların yabancı turistler açısından 'olumsuz etkisinin' olmadığını aktardı.
Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalınacağını belirten Bağlıkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Orta Vadeli Program’ındaki 2024 yılı seyahat gelirinin 33 milyar dolar olarak hedeflenmesinin 'karamsar bir yaklaşım' olduğunu söyledi.
Finans kuruluşlarının turizm sektörü için daha kapsayıcı olmasını ve kredi musluklarının pozitif ayrımcılıkla turizmcilere açılmasının gerektiğini belirten Bağlıkaya, “Turizmcilerin yeni yatırıma değil ayakta kalmak için kaynağa ihtiyacı var” dedi.
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