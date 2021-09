Twitter, emojilerle tepki verme özelliği 'Reactions'ı ilk Türkiye'de test edecek

https://tr.sputniknews.com/20210909/twitter-emojilerle-tepki-verme-ozelligi-reactionsi-ilk-turkiyede-test-edecek-1048769919.html

Twitter, tweetlere emojilerle tepki verme özelliği 'Twitter Reactions'ı sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneyeceğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:44+0300

Twitter'dan yapılan açıklamada, bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için Twitter'in bir dizi emoji eklediği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Tepkiler ayrıca, bir tweetin yanında (gerçek zamanlı olarak 'beğen' düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Twitter; çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle evrensel olarak tanınan ve insanların tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık. Bunu yapmak için tweetlerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların tweetleri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik.'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız, her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler, bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar tweetleri hakkında böyle hissederse daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti."Sınırlı bir süre için kullanılabilecekAçıklamaya göre Twitter, topluluk geri bildirimlerine ve devam eden öğrenmelere dayalı olarak ek emoji reaksiyonlarını yinelemeye ve test etmeye devam edecek.Reaksiyonları görüntülemek için kullanıcılar "Beğen" düğmesine uzun süre basabilir ve bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebilir veya her zaman olduğu gibi sadece "Beğen" düğmesine dokunarak tweetleri beğenmeye devam edebilir.Reactions, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda tweetleyenlerin tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlayacak. Bu da potansiyel olarak daha iyi ifade ve genel sohbete katılım sağlayacak. Reactions özeliği, sadece Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı bir süre için kullanılabilecek.Özellik, önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak. Twitter, bu testi temel alarak, Reactions özelliğinin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendirecek.

