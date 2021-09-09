https://tr.sputniknews.com/20210909/twitter-yumusak-engelleme-ozelligini-test-etmeye-basladi-1048765341.html

Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı

Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı

Popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter, takipçi listesi yönetimini kolaylaştırmak için, kullanıcıların takipten çıkmadan takipçilerini kaldırmasını sağlayan... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:56+0300

2021-09-09T15:56+0300

2021-09-09T15:56+0300

yaşam

sosyal medya

engelleme

tweet

engel

yenilik

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/1043545935_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a418a06f77d3f55d42ba1d59245f8822.jpg

Twitter, kullanıcılarına hesapları engellemek zorunda kalmadan takipten çıkma ve çıkarma konusunda daha fazla kontrol vermek adına yeni girişimlere başladı.Teknoloji devi şu anda platformlarında, kullanıcıların basitçe 'yumuşak engelleme' olarak görülen yöntemle bir kişiyi takipçilerden kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Bu, kaldırılan herkese açık hesapların, birinin profilindeki tweetleri manuel olarak görüntülemeye devam edebileceği, ancak tweetlerin artık zaman tünelinde görünmeyeceği anlamına geliyor.Fikir, hesabın kullanıcının profilinden herhangi bir şey görmesini engelleyen, doğrudan bir engellemden 'daha az acımasız' olacak şekilde tasarlandı. Önceden kullanıcılar bir hesabı engelleyip ardından engelini kaldırarak daha zor bir işlem gerçekleştiriyorlardı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, engelleme, tweet, engel, yenilik, twitter