Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı

Twitter, kullanıcılarına hesapları engellemek zorunda kalmadan takipten çıkma ve çıkarma konusunda daha fazla kontrol vermek adına yeni girişimlere başladı.Teknoloji devi şu anda platformlarında, kullanıcıların basitçe 'yumuşak engelleme' olarak görülen yöntemle bir kişiyi takipçilerden kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Bu, kaldırılan herkese açık hesapların, birinin profilindeki tweetleri manuel olarak görüntülemeye devam edebileceği, ancak tweetlerin artık zaman tünelinde görünmeyeceği anlamına geliyor.Fikir, hesabın kullanıcının profilinden herhangi bir şey görmesini engelleyen, doğrudan bir engellemden 'daha az acımasız' olacak şekilde tasarlandı. Önceden kullanıcılar bir hesabı engelleyip ardından engelini kaldırarak daha zor bir işlem gerçekleştiriyorlardı.
Popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter, takipçi listesi yönetimini kolaylaştırmak için, kullanıcıların takipten çıkmadan takipçilerini kaldırmasını sağlayan yeni bir özelliği test etme aşamasına geçti.
Twitter, kullanıcılarına hesapları engellemek zorunda kalmadan takipten çıkma ve çıkarma konusunda daha fazla kontrol vermek adına yeni girişimlere başladı.
Teknoloji devi şu anda platformlarında, kullanıcıların basitçe 'yumuşak engelleme' olarak görülen yöntemle bir kişiyi takipçilerden kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.
Bu, kaldırılan herkese açık hesapların, birinin profilindeki tweetleri manuel olarak görüntülemeye devam edebileceği, ancak tweetlerin artık zaman tünelinde görünmeyeceği anlamına geliyor.
Fikir, hesabın kullanıcının profilinden herhangi bir şey görmesini engelleyen, doğrudan bir engellemden 'daha az acımasız' olacak şekilde tasarlandı.
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.
To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx