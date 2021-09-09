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Ünlüler takipçi satın almak için ne kadar ödüyor?
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERYInstagram takipçi sayısı
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERY
Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip olmak isteyenler için 1 milyon takipçi satın almanın ücreti 25 bin TL.
Gecce yazarı Onur Aktaş, bugünkü yazısında sosyal medyada takipçi ve beğeni satın alan ünlü isimleri ele aldı.
Bazı isimlerin takipçi sayısının bir anda arttığını söyleyen Aktaş, "Takipçi ve beğeni sayıları onlar için ekmek, su gibi başlıca bir ihtiyaç olmuş artık. Özellikle sosyal medyadan para da kazanılmaya başlayınca bu işler bambaşka bir hal almaya başladı" ifadelerini kullandı.
Bu isimlerin çok yüksek ücretler vererek satın alma işlemleri yaptığını belirten Aktaş, "Üstelik bu iş için oldukça yüksek ücretler ödeniyor. 1 milyon takipçi satın almak için 25 bin TL, 1 fotoğrafa 4 bin beğeni almak için 1500 TL civarı ücretler isteniyor" dedi.
Aktaş, kullanıcı sayısını artırmak isteyenlerin birçok farklı amacının olduğunu söyledi ve şunları aktardı:
"Takipçi ve beğeni sayıları onlar için ekmek, su gibi başlıca bir ihtiyaç olmuş artık. Özellikle sosyal medyadan para da kazanılmaya başlayınca bu işler bambaşka bir hal almaya başladı. Sosyeteden, sanatçılardan ya da bloggerlardan bir çok ünlü isim takipçi ve beğeni satın alıyor. Kimisi arkadaşını kıskandığından kimisi ise reklam ücretini artırmak adına sürekli takipçi basıyor. Örneğin üç gün önce takipçi sayısı 400 bin olan hesaplar bir anda 1 milyona ulaşıyor. 2 milyon takipçisi bulunan hesaplar bir haftada 4 milyon oluyor. Üstelik bu iş için oldukça yüksek ücretler ödeniyor. 1 milyon takipçi satın almak için 25 bin TL, 1 fotoğrafa 4 bin beğeni almak için 1500 TL civarı ücretler isteniyor. Fakat unutulan bir konu var. Takipçi satın alan ünlü ve sosyetik isimlerin hangi panelden takipçi aldıkları net bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra bu durumu inkar etmeleri ve takipçilerinin 'organik' olduğunu söylemeleri de inandırıcı olmuyor. Açıkçası kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramıyor. Siz siz olun takipçi sayınızı bir anda yükseltip hava atmaya kalkmayın. Valla rezil olursunuz…"