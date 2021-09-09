Ünlüler takipçi satın almak için ne kadar ödüyor?

"Takipçi ve beğeni sayıları onlar için ekmek, su gibi başlıca bir ihtiyaç olmuş artık. Özellikle sosyal medyadan para da kazanılmaya başlayınca bu işler bambaşka bir hal almaya başladı. Sosyeteden, sanatçılardan ya da bloggerlardan bir çok ünlü isim takipçi ve beğeni satın alıyor. Kimisi arkadaşını kıskandığından kimisi ise reklam ücretini artırmak adına sürekli takipçi basıyor. Örneğin üç gün önce takipçi sayısı 400 bin olan hesaplar bir anda 1 milyona ulaşıyor. 2 milyon takipçisi bulunan hesaplar bir haftada 4 milyon oluyor. Üstelik bu iş için oldukça yüksek ücretler ödeniyor. 1 milyon takipçi satın almak için 25 bin TL, 1 fotoğrafa 4 bin beğeni almak için 1500 TL civarı ücretler isteniyor. Fakat unutulan bir konu var. Takipçi satın alan ünlü ve sosyetik isimlerin hangi panelden takipçi aldıkları net bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra bu durumu inkar etmeleri ve takipçilerinin 'organik' olduğunu söylemeleri de inandırıcı olmuyor. Açıkçası kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramıyor. Siz siz olun takipçi sayınızı bir anda yükseltip hava atmaya kalkmayın. Valla rezil olursunuz…"