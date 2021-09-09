https://tr.sputniknews.com/20210909/uuide-alarm-sistemi-calisti-murettebat-duman-kokusu-geldigini-bildirdi-1048756448.html

UUİ’de alarm sistemi çalıştı: Mürettebat duman kokusu geldiğini bildirdi

UUİ’de alarm sistemi çalıştı: Mürettebat duman kokusu geldiğini bildirdi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rusya’ya ait Zvezda modülünde bu gece alarm sistemi çalıştı. Kozmonotlar duman ve plastik yanığı kokusu olduğunu... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T12:35+0300

2021-09-09T12:35+0300

2021-09-09T12:34+0300

dünya

astronot

oleg novitskiy

kozmonot

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rus kozmonot Oleg Novitskiy, Uçuş Kontrol Merkezi’ne 5:00 sularında modülde alarmın çalıştığını, duman ve plastik yanığı kokusunun duyulduğu bilgisini verdi. Daha sonra ise cihazlarda modülün içinde zararlı maddelerin olduğu göstergesi belirdi.Astronot Thomas Pesquet de havalandırma sisteminin çalışması nedeniyle UUİ’nin ABD’ye ait bölümünde de yanmış plastik veya elektronik eşya kokusu duyduklarını söyledi.Duman ve kokunun kaynağı henüz belirlenmiş değil.UUİ’de şu anda Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, ABD’li Mark Vande Hei, Shane Kimbrow ve Megan MacArthur, Japon Akihiko Hoshide ve Fransız Thomas Pesquet görev yapıyor.Bu arada UUİ’nin Rusya’ya ait Zvezda ve Zarya modüllerinde çatlaklar bulunmuştu. UUİ’ye 2019 sonbaharında hava sızıntısının gerçekleştiği tespit edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20190811/robot-fedor-uui-yolculugu-oncesinde-uzay-aracina-alindi-1039901283.html

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astronot, oleg novitskiy, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (uui)