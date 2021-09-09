https://tr.sputniknews.com/20210909/yandex-internet-tarihindeki-en-buyuk-ddos-saldirisini-basariyla-puskurttuk-1048765470.html

Yandex: İnternet tarihindeki en büyük DDoS saldırısını başarıyla püskürttük

Yandex: İnternet tarihindeki en büyük DDoS saldırısını başarıyla püskürttük

Rus arama motoru Yandex, şirket sunucularını hedef alan, internet tarihindeki en büyük DDoS saldırısının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:57+0300

2021-09-09T15:57+0300

2021-09-09T15:57+0300

ddos saldırısı

ddos

yandex

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Yandex'ten yapılan açıklamada "Uzmanlarımız, tüm internet tarihinde bilinen en büyük saldırı özelliği taşıyan, 20 milyondan fazla RPS'nin yer aldığı rekor büyüklükteki saldırıyı fiilen püskürtmeyi başardı. Ancak bu, yalnızca Yandex'i değil, dünyanın birçok şirketini de hedef alan birçok saldırıdan sadece biri. Saldırılar birkaç haftadır devam ediyor, kapsamları emsalsiz ve kaynakları hakkında çok az şey bilinen yeni bir botnet" ifadeleri kullanıldı.Şirket, cihazların rotasyonu ve saldırganların botnetin tüm gücünü göstermek istememesi nedeniyle botnetin tam gücünün anlaşılmadığını, botnetin büyük olasılıkla, ağ cihazları olmak üzere, ethernet bağlantısı üzerinden bağlanan cihazlardan oluştuğunu kaydetti.Vedomosti gazetesine konuşan Yandex'ten üst düzey bir kaynak, geçen hafta sonu şirketin sunucularına Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısının düzenlendiğini söylemişti.Gazete, siber saldırının rekor büyüklüğe sahip olduğunun siber saldırıları püskürtme konusunda uzmanlaşan ve Yandex ile işbirliği yapan ABD'li Cloudflare şirketi tarafından doğrulandığını yazmıştı.

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2021

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ddos saldırısı, ddos, yandex