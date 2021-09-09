https://tr.sputniknews.com/20210909/yarida-kalan-nice-olympique-marsilya-macinda-taraflarin-cezalari-belli-oldu-1048772727.html

Yarıda kalan Nice-Olympique Marsilya maçında tarafların cezaları belli oldu

Yarıda kalan Nice-Olympique Marsilya maçında tarafların cezaları belli oldu

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında taraflara verilen cezalar... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T19:19+0300

2021-09-09T19:19+0300

2021-09-09T19:19+0300

yaşam

fransa

nice

ceza

maç

seyircisiz maç

olympique marsilya futbol takımı

maç yayını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048772584_0:0:984:554_1920x0_80_0_0_6cb49370877a1714b748a958f6b932d0.jpg

Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'nin aldığı karara göre, Nice'in biri askıya alınmak üzere iki puanı silinecek. Fransa temsilcisi, evindeki 3 maçı ise tarafsız sahada oynayacak. Olaylı karşılaşma ise daha sonra belirlenecek bir tarihte tarafsız sahada seyircisiz olarak yeniden oynanacak.Maç sırasında rakip tribünlere şişe fırlatan Olympique Marsilyalı Dimitri Payet bir, olaylara karıştığı tespit edilen takım arkadaşı Alvaro Gonzalez iki maç men cezası aldı. Rakip takım taraftarına fiziksel saldırıda bulunan Marsilya'nın fizyoterapisti Pablo Fernandez ise sezon sonuna kadar hiçbir Ligue 1 organizasyonuna katılamayacak.22 Ağustos'ta oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle ev sahibi takım 1-0 öndeyken 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1.5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210823/taraftarlar-sahaya-girdi-mac-yarida-kaldi-1048241780.html

fransa

nice

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, nice, ceza, maç, seyircisiz maç, olympique marsilya futbol takımı, maç yayını