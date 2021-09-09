Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210909/yediemin-kendisine-emanet-edilen-araclari-satip-borcunu-odedi-1048757928.html
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Borçlarını ödeyip geldikleri yedieminde... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T13:13+0300
2021-09-09T13:13+0300
yaşam
türkiye
denizli
araç
haciz
çalıntı
yediemin otoparkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048757900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f91bda7fe23d31b8aada7f1fbb4529ef.jpg
Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldi.Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu. Araçları TIR'a yükleyip satmaya götürmüşSavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.Hem aracı çalındı hem icraya verildiMağdurlardan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1.5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü’nün ise traktörü haczedildi. Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:
denizli
yediemin otoparkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048757900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_989577822e5e4977d4f06767e348d420.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, denizli, araç, haciz, çalıntı, yediemin otoparkı

Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

13:13 09.09.2021
© İHA / FADIL PİŞKİN - HÜSEYİN YILMAZyediemin otoparkı
yediemin otoparkı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA / FADIL PİŞKİN - HÜSEYİN YILMAZ
Abone ol
Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Borçlarını ödeyip geldikleri yedieminde araçlarının işletmeci tarafından satıldığını öğrenen mal sahiplerinin şaşkınlığı, birikmiş otopark ücreti yüzünden açılan icra dosyalarıyla bir kat daha arttı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldi.
Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu.

Araçları TIR'a yükleyip satmaya götürmüş

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.
Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.

Hem aracı çalındı hem icraya verildi

Mağdurlardan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1.5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü’nün ise traktörü haczedildi. Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.
Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“3.5 yıl önce banka kredisiyle sıfır traktör aldım. Durumum olmadığı için taksitlerini ödeyemedim. Traktörüm elden haciz edildi. Çardak’ta yediemin otoparkına teslim edildi. Traktörümün yediemin otoparkına çekilmesinden 1 yıl sonra ihaleye çıkarılacağı ve orada olmam gerektiği tebliğ edildi. İhaleye gittiğimizde traktörün ihaleye çıkmadığını fark ettik. Sadece benim traktörüm değil, birçok araç yoktu. Sadece hurda araçlar kalmıştı. Araştırdığımızda yediemin otoparkının devir olduğunu öğrendik. Devir alan kişide bir başkasını devretmiş. Buradaki araçlar kayıp. Traktörüm ortadan kaybolunca bu sefer banka arazilerimi icraya çıkardı. Şu ana kadar 50’ye yakın aracın ortadan kaybolduğunu öğrendik. Aracının kaybolduğunu bilen çok az kişi var, birçoğunun durumdan haberi yok.”

000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:22Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
13:21Şoförlerde 'yeniden kapanma' endişesi: İstanbul'da 10 bin okul servisi yola çıkmadı
13:20Türksat 5B uydusu için ilk anlaşma imzalandı
13:15İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık
13:13Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
13:06Fatih Altaylı: Ya Oytun Erbaş haklı ya da bakanlık doğru söylemiyor
13:06İran Dışişleri Bakanı, Taliban'ın hamisi Pakistan'a atıfla 'Afganistan'a dış müdahaleyi' kınadı
12:56Yılmaz Vural: Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim
12:55Rusya, Afganistan'daki durum ışığında Tacikistan'da askeri eğitimler gerçekleştiriyor
12:44AK Partili Külünk: 15 Temmuz’da Meclis’imizi bombalayanların en büyük korkusu, İzmir
12:38Rusya’da kaçak balıkçıları İHA’larla yakalayacaklar
12:35UUİ’de alarm sistemi çalıştı: Mürettebat duman kokusu geldiğini bildirdi
12:34Zeki Müren'in yeğeninden reklam yorumu: Anılarım canlanınca daha sempatik gözle bakmaya başladım
12:33Putin, hayatını kaybeden Rus bakana Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi
12:26Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi
12:25Bayraktar'dan TB2 açıklaması: Talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz
12:22Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır ve desteğimiz tamdır
12:12Balık 70, kafasındaki taş 600 TL
12:11Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Kampüslere aşı çadırı kurulabilir
12:10İBB'den 'tsunamiden kaçış' tabelaları