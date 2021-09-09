https://tr.sputniknews.com/20210909/yediemin-kendisine-emanet-edilen-araclari-satip-borcunu-odedi-1048757928.html

Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Borçlarını ödeyip geldikleri yedieminde... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:13+0300

2021-09-09T13:13+0300

2021-09-09T13:13+0300

yaşam

türkiye

denizli

araç

haciz

çalıntı

yediemin otoparkı

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Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldi.Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu. Araçları TIR'a yükleyip satmaya götürmüşSavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.Hem aracı çalındı hem icraya verildiMağdurlardan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1.5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü’nün ise traktörü haczedildi. Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:

denizli

yediemin otoparkı

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türkiye, denizli, araç, haciz, çalıntı, yediemin otoparkı