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Yeni Zelanda Başbakanı: Kovid-19 hastalarıyla seks yapmayın
Yeni Zelanda Başbakanı: Kovid-19 hastalarıyla seks yapmayın
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında "Kovid-19 hastalarıyla seks yapmayın" uyarısında bulundu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
yeni zelanda
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Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Ardern, Auckland’daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Yüksek riskli bir aktivite'Soruyu yanıtlayan Dr. Bloomfield, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite” dedi.Ardern ise, “Ben genel olarak Kovid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu” dedi.
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Yeni Zelanda Başbakanı: Kovid-19 hastalarıyla seks yapmayın

10:52 09.09.2021
© AFP 2021 / MARTY MELVILLEYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / MARTY MELVILLE
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında "Kovid-19 hastalarıyla seks yapmayın" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Ardern, Auckland’daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Yüksek riskli bir aktivite'

Soruyu yanıtlayan Dr. Bloomfield, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite” dedi.
Ardern ise, “Ben genel olarak Kovid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu” dedi.
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