https://tr.sputniknews.com/20210909/yesim-salkima-cinsiyetci-kufur-eden-sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-para-cezasi-aldi-1048771913.html

Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e para cezası

Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e para cezası

Katıldığı bir etkinlikte şarkıcı Yeşim Salkım’a cinsiyetçi küfür ettiği gerekçesiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘hakaret’ suçundan bin 380... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T18:54+0300

2021-09-09T18:54+0300

2021-09-09T18:57+0300

yaşam

mahkeme

hakaret

para cezası

yeşim salkım

murat övüç

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Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı videoya tepki göstermişti.Övüç ise katıldığı bir etkinlikte Salkım hakkında konuşmuştu. Salkım kendisi hakkında konuşan Övüç için avukatı Merve Uçanok aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak Övüç hakkında, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Övüç’ü Salkım’a karşı ‘hakaret’ suçundan bin 380 lira adli para cezasına çarptırdı. Övüç’ün daha öncesinde başka bir suçtan ceza aldığını kaydeden mahkeme, adli para cezasını ertelemedi.

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mahkeme, hakaret, para cezası, yeşim salkım, murat övüç