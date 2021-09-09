Zeki Müren'in yeğeninden reklam yorumu: Anılarım canlanınca daha sempatik gözle bakmaya başladım

“Böyle bir filmin hazırlanması, mutlaka aileden destek alınarak, iletişim kurularak yapılması gereken bir proje. Böyle bir şeyden haberimiz olmadı. Olsa destek verirdik, fikir alışverişinde bulunurduk. Doküman verebilirdik. Bazı aksayan şeylerin düzeltilmesi için katkımız olurdu. Bunlar yapılmadığı için elbette bir kırgınlığımız var. Zeki Müren'in hayatında öneme sahip 2 ifadesi vardı. 'Meyve veren ağaç taşlanır' derdi. Zeki Müren, ölümünden 25 yıl sonra bile meyve veren bir insan ki onunla ilgili yorumlar yapılıyor. 'Taklitler aslını yaşatır' derdi. Kendisiyle ilgili her türlü yorumu, taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Hiçbirine cevap vermemiştir. Bu olayda da tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. Reklam dinlediğim zaman reklam dönerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim. Anılar canlanınca reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım. Ayrıca reklamda oynayan Çağlar önemli bir aktör. Onun da bunu hazırlanarak yaptığını, izlenimlerini günlerce izleyerek bu prodüksiyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Tebrik ederim, güzel oyunculuk yapmış. Bazı yerlerde bir zayıflık görüyorum ama hatırlanması son derece güzel. Yıllar sonra bile hatırlanması, sesinin duyulması, prodüksiyonlarda Zeki Müren düşünülerek yapılmış olması bize gurur verir. Hoşumuza gider.”