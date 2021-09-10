2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz

Antalya’nın Kepez ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede 3 yıldır berber dükkanı işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla işletmesi de kapanınca zorluklar yaşadı.Avuçcular hem koronvirüse karşı en etkili yöntemlerin başında yer alan aşılanmayı teşvik ve öğrenci müşterilerine jest için cep telefonundaki Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterene saç tıraşını ücretsiz yapmaya karar verdi. '2 doz aşı olan öğrenci kardeşlerimize aşı bedava' pankartını vitrinde gören öğrenciler tıraş olmaya akın etti.‘Ciddi misiniz diye soruyorlar’İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, "Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, ‘siz ciddi misiniz’ gibi tepkiler alıyoruz. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız” diye konuştu.
Antalya'da bir berber koronavirüse karşı en etkili yöntem olan aşılamayı teşvik için 2 doz aşı yaptıran öğrencilere saç tıraşını bedava yaptı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede 3 yıldır berber dükkanı işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla işletmesi de kapanınca zorluklar yaşadı.
Avuçcular hem koronvirüse karşı en etkili yöntemlerin başında yer alan aşılanmayı teşvik ve öğrenci müşterilerine jest için cep telefonundaki Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterene saç tıraşını ücretsiz yapmaya karar verdi. '2 doz aşı olan öğrenci kardeşlerimize aşı bedava' pankartını vitrinde gören öğrenciler tıraş olmaya akın etti.
‘Ciddi misiniz diye soruyorlar’
İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, "Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, ‘siz ciddi misiniz’ gibi tepkiler alıyoruz. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız” diye konuştu.