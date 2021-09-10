Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/2-doz-asi-olan-ogrenciye-sac-tirasi-ucretsiz-1048791955.html
2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz
2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz
Antalya'da bir berber koronavirüse karşı en etkili yöntem olan aşılamayı teşvik için 2 doz aşı yaptıran öğrencilere saç tıraşını bedava yaptı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:47+0300
2021-09-10T12:47+0300
yaşam
türkiye
antalya
ücretsiz
tıraş
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791920_0:120:2300:1414_1920x0_80_0_0_ad6578e3a5f657ca1f902ee0673f17df.jpg
Antalya’nın Kepez ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede 3 yıldır berber dükkanı işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla işletmesi de kapanınca zorluklar yaşadı.Avuçcular hem koronvirüse karşı en etkili yöntemlerin başında yer alan aşılanmayı teşvik ve öğrenci müşterilerine jest için cep telefonundaki Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterene saç tıraşını ücretsiz yapmaya karar verdi. '2 doz aşı olan öğrenci kardeşlerimize aşı bedava' pankartını vitrinde gören öğrenciler tıraş olmaya akın etti.‘Ciddi misiniz diye soruyorlar’İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, "Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, ‘siz ciddi misiniz’ gibi tepkiler alıyoruz. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız” diye konuştu.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791920_128:0:2172:1533_1920x0_80_0_0_f4958ae1b9ddf8c45a9dfda48a94ae83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, ücretsiz, tıraş, koronavirüs, koronavirüs aşısı

2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz

12:47 10.09.2021
© İHA2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz
2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
Abone ol
Antalya'da bir berber koronavirüse karşı en etkili yöntem olan aşılamayı teşvik için 2 doz aşı yaptıran öğrencilere saç tıraşını bedava yaptı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede 3 yıldır berber dükkanı işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla işletmesi de kapanınca zorluklar yaşadı.
Avuçcular hem koronvirüse karşı en etkili yöntemlerin başında yer alan aşılanmayı teşvik ve öğrenci müşterilerine jest için cep telefonundaki Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterene saç tıraşını ücretsiz yapmaya karar verdi. '2 doz aşı olan öğrenci kardeşlerimize aşı bedava' pankartını vitrinde gören öğrenciler tıraş olmaya akın etti.

‘Ciddi misiniz diye soruyorlar’

İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, "Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, ‘siz ciddi misiniz’ gibi tepkiler alıyoruz. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız” diye konuştu.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce