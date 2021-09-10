İstanbul Üniversitesi’nde ‘Darbeler ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle ve İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğiyle 6. Darbelere ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu yarın düzenlenecek.Sempozyumunun açılış konuşmaları İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 Nolu Baro Başkan Av. Yasin Şamlı ve Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan yapacak.Sempozyuma ayrıca, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras ve Hürriyet yazarı Nedim Şener gibi birçok isim de katılacak.
'6. Darbeler ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu', İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek. Sempozyuma Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras ve Hürriyet yazarı Nedim Şener gibi pek çok isim katılacak.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle ve İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğiyle 6. Darbelere ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu yarın düzenlenecek.
Sempozyumunun açılış konuşmaları İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 Nolu Baro Başkan Av. Yasin Şamlı ve Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan yapacak.
Sempozyuma ayrıca, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras ve Hürriyet yazarı Nedim Şener gibi birçok isim de katılacak.