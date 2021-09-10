https://tr.sputniknews.com/20210910/6-darbeler-ile-mucadele-yontemleri-sempozyumu-bakan-soylunun-katilimiyla-gerceklestirilecek-1048804159.html

İstanbul Üniversitesi’nde ‘Darbeler ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'

İstanbul Üniversitesi’nde ‘Darbeler ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'

'6. Darbeler ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu', İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek. Sempozyuma Yeşiller ve Sol... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:56+0300

2021-09-10T16:56+0300

2021-09-10T17:15+0300

nedim şener

ufuk uras

süleyman soylu

türkiye

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle ve İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğiyle 6. Darbelere ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu yarın düzenlenecek.Sempozyumunun açılış konuşmaları İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 Nolu Baro Başkan Av. Yasin Şamlı ve Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan yapacak.Sempozyuma ayrıca, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras ve Hürriyet yazarı Nedim Şener gibi birçok isim de katılacak.

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nedim şener, ufuk uras, süleyman soylu