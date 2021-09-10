https://tr.sputniknews.com/20210910/6-gun-geziye-cikti-20-aylik-bebegi-acliktan-oldu-1048799632.html

6 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü

6 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü

İngiltere'de altı gün boyunca geziye çıkıp 20 aylık bebeğini evde yalnız bıraktı. Eve döndüğünde bebeğini ölü bulan anne Verphy Kudi’ye 9 yıl hapis cezası... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:29+0300

2021-09-10T15:29+0300

2021-09-10T15:30+0300

yaşam

ingiltere

bebek

açlık

anne

gezi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_42e4b51146b3775e7227830d66bc6693.jpg

Hürriyet’in aktardığı habere göre, İngiltere'de yaşayan Verphy Kudi, yaklaşık bir yıl önce Brighton'daki evinden 18. yaş gününü kutlamak için Londra'ya 6 günlük bir geziye çıktı. Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına giderken 20 aylık bebeğini evde tek başına bıraktı.Eve döndüğünde kızını kaskatı bir şekilde ölü bulan kadın suçunu örtbas etmeye çalıştı. Acil servisi aramadan önce ölü bebeği ile evde yaklaşık 3 saat geçirdi. Ve gelen görevlilere bebeğinin uyanmadığını söyledi.Bebek, Brighton'daki Royal Alexandra Çocuk Hastanesine götürüldü ve annesi tarafından yaklaşık altı gün yalnız bırakıldıktan sonra 11 Aralık 2019'da açlıktan öldüğü ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.Kudi, polis tarafından ilk kez sorgulandığında, Londra'ya yaptığı bir ziyaret dışında, sürekli çocuğuyla birlikte olduğunu iddia etti ancak memurlar güvenlik kamerası görüntülerini bulunca suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kudi'nin evini görüntüleyen güvenlik kamerası 20 aylık bebeğin beş gün 21 saat 58 dakika boyunca dairede yalnız bırakıldığını belirledi.

ingiltere

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, bebek, açlık, anne, gezi