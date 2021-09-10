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6 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
6 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
İngiltere'de altı gün boyunca geziye çıkıp 20 aylık bebeğini evde yalnız bıraktı. Eve döndüğünde bebeğini ölü bulan anne Verphy Kudi’ye 9 yıl hapis cezası... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:29+0300
2021-09-10T15:30+0300
yaşam
ingiltere
bebek
açlık
anne
gezi
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Hürriyet’in aktardığı habere göre, İngiltere'de yaşayan Verphy Kudi, yaklaşık bir yıl önce Brighton'daki evinden 18. yaş gününü kutlamak için Londra'ya 6 günlük bir geziye çıktı. Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına giderken 20 aylık bebeğini evde tek başına bıraktı.Eve döndüğünde kızını kaskatı bir şekilde ölü bulan kadın suçunu örtbas etmeye çalıştı. Acil servisi aramadan önce ölü bebeği ile evde yaklaşık 3 saat geçirdi. Ve gelen görevlilere bebeğinin uyanmadığını söyledi.Bebek, Brighton'daki Royal Alexandra Çocuk Hastanesine götürüldü ve annesi tarafından yaklaşık altı gün yalnız bırakıldıktan sonra 11 Aralık 2019'da açlıktan öldüğü ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.Kudi, polis tarafından ilk kez sorgulandığında, Londra'ya yaptığı bir ziyaret dışında, sürekli çocuğuyla birlikte olduğunu iddia etti ancak memurlar güvenlik kamerası görüntülerini bulunca suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kudi'nin evini görüntüleyen güvenlik kamerası 20 aylık bebeğin beş gün 21 saat 58 dakika boyunca dairede yalnız bırakıldığını belirledi.
ingiltere
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ingiltere, bebek, açlık, anne, gezi

6 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü

15:29 10.09.2021 (güncellendi: 15:30 10.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterSiyah bebek, bebek resmi
Siyah bebek, bebek resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İngiltere'de altı gün boyunca geziye çıkıp 20 aylık bebeğini evde yalnız bıraktı. Eve döndüğünde bebeğini ölü bulan anne Verphy Kudi’ye 9 yıl hapis cezası verildi.
Hürriyet’in aktardığı habere göre, İngiltere'de yaşayan Verphy Kudi, yaklaşık bir yıl önce Brighton'daki evinden 18. yaş gününü kutlamak için Londra'ya 6 günlük bir geziye çıktı. Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına giderken 20 aylık bebeğini evde tek başına bıraktı.
Eve döndüğünde kızını kaskatı bir şekilde ölü bulan kadın suçunu örtbas etmeye çalıştı. Acil servisi aramadan önce ölü bebeği ile evde yaklaşık 3 saat geçirdi. Ve gelen görevlilere bebeğinin uyanmadığını söyledi.
Bebek, Brighton'daki Royal Alexandra Çocuk Hastanesine götürüldü ve annesi tarafından yaklaşık altı gün yalnız bırakıldıktan sonra 11 Aralık 2019'da açlıktan öldüğü ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.
Kudi, polis tarafından ilk kez sorgulandığında, Londra'ya yaptığı bir ziyaret dışında, sürekli çocuğuyla birlikte olduğunu iddia etti ancak memurlar güvenlik kamerası görüntülerini bulunca suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kudi'nin evini görüntüleyen güvenlik kamerası 20 aylık bebeğin beş gün 21 saat 58 dakika boyunca dairede yalnız bırakıldığını belirledi.
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