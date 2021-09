https://tr.sputniknews.com/20210910/98-yasindaki-kadin-15-senedir-cumhurbaskani-erdoganin-fotograflarini-topluyor-1048807627.html

98 yaşındaki kadın 15 senedir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını topluyor

Samsun’da yaşayan 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını ve gazetelerde çıkan haberlerinin kupürlerini 15 yıldır... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk 2 torun sahibi Sariye Kosifoğlu, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını ve gazetelerde çıkan haber kupürlerini biriktirip kendi arşivini bir defterde topladı.‘Efendi adam, onu candan ciğerden seviyorum’Yıllardır gazetelerde çıkan haber kupürlerini tek tek kesip deftere yapıştırarak kendi arşivini oluşturan Sariye nine, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Efendi adam, onu candan ciğerden seviyorum. Onu görmek çok isterim ama nasıl olabilir? Benim yanıma nereden gelecek? Ben hastayım o benim yanıma gelir mi? Erdoğan, benim hükümetim benim Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımız çok iyi adam, seven sevilen biridir. Annesi de çok hanım bir kadındı. Ne yapmadı! Fakir fukarayı aldı yerleştirdi. Güzel güzel çalışıyoruz işte” diye konuştu.‘Anneme göre Erdoğan, çok iyi bir devlet adamıdır’Annesinin sülalesinde yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirten Aytekin Kosifoğlu ise “Annem kardeşleri içinde en küçüğü. Bir özellikleri var bunların hiç yaşamayanı 94-95 seneyi buluyor. Uzun ömürlü bir sülale. Akli dengesi yerinde. Hatıraları anımsar bazen. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sever o, toz kondurmaz. Gazeteden fotoğraflarını kesip kendine defter yapmış. Hala öyledir, laf ettirmez çok sever. Anneme göre Erdoğan, çok iyi bir devlet adamıdır, çok hizmet etmiştir herkesin ona oy vermesi gerekir. Öyle söyler” şeklinde konuştu.‘Annemi Arhavi’de adıyla kimse bilmez, oradaki adı ‘Süper Nine’dir’Aytekin Kosifoğlu, annesinin Arhavi’de yaşadığı dönemde çevresinin kendisini ‘Süper Nine’ olarak bildiklerini söyleyerek “Annem bir de çok hayırseverdir. Çok çocuğu okutmuş. Okuttuğu çocuklar bazen kendisini ziyarete gelir; öğretmeni var savcısı, doktoru var. Babamla birlikte Arhavi’den Samsun’a geldiler. Annemi Arhavi’de adıyla kimse bilmez. Oradaki adı Süper Ninedir. Sariye Kosifoğlu de, o kim derler. Süper nine desene derler. Hala yaşamın içindedir. 15 yaşında genç kız gibi hala yaşama sevinç içinde. Onu hayata bağlayan husus da bu zaten. Yaşama sevincini kaybetmemesi, moralini hiç bozmaması. Hala gündemi takip eder” ifadelerini kullandı.

2021

