https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-adalet-bakanligi-tartismali-kurtaj-yasasi-nedeniyle-teksasa-dava-acti-1048778920.html

ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı kürtaj yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı kürtaj yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, hamilelerin 6. haftadan sonra kürtaj olmasını yasaklayan tartışmalı yasa nedeniyle Teksas eyaletine dava açtı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T00:23+0300

2021-09-10T00:23+0300

2021-09-10T00:23+0300

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Teksas'ta Federal Mahkemede açılan davada, eyalette 1 Eylül'de yürürlüğe giren kürtaj yasasının anayasaya aykırı olduğu belirtilerek hakimden "Teksas eyaletinin ihlal ettiği hakları koruması" talep edildi.Adalet Bakanlığı, yasanın kadınların anayasal haklarını haksız biçimde ihlal ettiğini ve federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğuna ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.Dava dosyasında, başka eyaletlerin de "vatandaşların anayasal haklarını ihlal eden benzer yasalar çıkartmalarından" endişe duyulduğu vurgulandı.Teksas'ta 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla, hamileliğin doktorların bebeğin kalp atışını duyabildiği 6. haftasından sonra kürtaj yasaklanmıştı.ABD'de mahkemeler, başka eyaletlerde benzer yasaların uygulanmasına engel olsalar da hukukçular Teksas'taki yasanın uygulamayı savcılar yerine şahıslara bırakmasıyla diğerlerinden ayrıldığının altını çiziyor.Buna göre, yasa kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara ve onlara yardım eden, kürtaj için maddi destek sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere, şahısların dava açmasına ve en az 10 bin dolar tazminat almasına olanak sağlıyor.Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi'nin eyaletlerin ceninin yaşayabildiğinin kesinleştiği 22-24 haftadan önce kürtajın yasaklanamayacağına dair önceki kararları ile çeliştiği ve kadınların 6 haftadan önce hamile olduklarını öğrenmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas'ta mayısta kabul edilen yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için yapılan başvuru üzerine harekete geçmemişti.Bunun üzerine ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'yi eleştirerek mahkemenin bu tür bir kürtaj yasağına geçit vermesinin "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtmişti.

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abd, teksas, kürtaj yasağı, kürtaj